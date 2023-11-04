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壽山動物園新風貌獲台灣建築獎首獎 評審：更貼近動物

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
高雄壽山動物園的廊道提供遊客近距離觀察動物的空間。圖／高雄市觀光局提供
高雄壽山動物園的廊道提供遊客近距離觀察動物的空間。圖／高雄市觀光局提供

重新改建設計的高雄壽山動物園因獨特山形屋設計、無障礙空橋、動物觀察廊道等設計，去年底重新開放後獲得不少國內設計大獎，由建築師雜誌舉辦的「台灣建築獎」昨揭曉得獎名單，壽山動物園再獲首獎肯定，建築師邱文傑表示，每個優質文明的城市，都會有個小孩子喜歡親近的動物園，能獲將相當榮幸。

高雄觀光局長高閔琳表示，動物園改造工程除了將兩座封閉獸舍開窗、呼應壽山意象打造成山形屋，也透過百葉窗和天井設計讓風流動、引光入室，無障礙空橋串連動物的家，不但構成遊園迴路，也提供遊客更友善的參觀動線，懸掛空橋下方的四座動物觀察廊道讓民眾以超近距離觀察動物，此外園區將黑猩猩從舊有籠舍移至開放展場，並將籠舍改造為咖啡廳，是設計一大亮點。

高閔琳說，園區由建築師邱文傑負責設計，已獲第22屆公共工程金質獎及今年「城市工程品質金質獎」肯定，此次台灣建築獎再從239件作品中脫穎而出獲首獎；評審表示，漫步空中廊道可發現遊園視野變得遼闊，走下廊道有種被動物圍繞卻又不打擾牠們的感受，設計思考公共活動，使人與動物的關係更接近。

邱文傑表示，每個優質文明的城市，都會有個小孩子喜歡親近的動物園，市長陳其邁曾說「希望高雄有個大人小孩都喜歡的動物園！」他此次獲獎感到很榮幸，有機會為高雄市民服務並留下一點成績，更感謝進步中的高雄，不但讓建築師的專業有發揮的機會，更落實成市民日常生活的果實。

高雄壽山動物園的獨特山形屋設計能引光入室，百葉窗讓風流動，獲台灣建築獎首獎肯定。圖／高雄市觀光局提供
高雄壽山動物園的獨特山形屋設計能引光入室，百葉窗讓風流動，獲台灣建築獎首獎肯定。圖／高雄市觀光局提供
高雄壽山動物園的遊客可在空橋觀察羊駝。圖／高雄市觀光局提供
高雄壽山動物園的遊客可在空橋觀察羊駝。圖／高雄市觀光局提供

建築師 壽山動物園 高閔琳 高雄市

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