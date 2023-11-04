新社花海11日登場 免費接駁車、自行開車交通攻略大公開

新社花海是山城地區年度盛會，今年從11月11日至12月3日共23天。台中市交通局規劃5條免費接駁路線，並在展區外圍規劃8處花毯專用停車場，民眾可再轉搭接駁車進會場。

交通局長葉昭甫表示，交通局規劃豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線5條免費接駁路線，平假日皆有服務，前往花海會場服務時間自上午8時至下午2時30分；參觀完花海後，回程的接駁車服務時間自上午10時至下午5時，其中東勢線及會場環線為假日特別加開的接駁線，請民眾多加利用大眾運輸工具前往會場。

葉昭甫說，外縣市民眾可搭乘高鐵轉乘台鐵或台中捷運，也可搭乘台鐵前來，選擇搭乘台鐵的民眾可搭至台鐵豐原站或台鐵松竹站，轉搭豐原線或松竹線前往會場；搭乘捷運的民眾可搭至捷運松竹站，出站後循指標步行即可轉乘松竹線的接駁車前往會場。

因應民眾停車需求及便利性，交通局在展區外圍規劃8處花毯專用停車場，包括豐原轉運中心停車場、社會住宅停車場(豐原轉運中心旁)、太原(祥和)停車場、中興嶺營區停車場(郵局旁)、東勢河濱公園停車場、新社高中、新社區公所及新社環保公園等停車空間，各停車場旁皆設置接駁站，民眾可轉搭接駁車進會場。

葉昭甫提醒，疫情解封，預期今年活動將湧現出遊潮，由於場地周遭停車空間有限，歡迎民眾搭乘大眾運輸工具前往，或將車輛停放於外圍停車場，再轉乘接駁車前往會場，省時又便利。