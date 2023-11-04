環團遊行出動蝸牛車 諷各總統參選人能源政策牛步

倡議氣候變遷的國際組織350.org，在聯合國COP28峰會前夕，今天在台北101前舉行「POWER UP 回到未來 - 350 Taiwan 台灣第一場戶外氣候遊行」。環團說，2030年要達到減碳40%以上的中期目標，但目前各政黨總統參選人提出的政策都在於目標，但不夠明確，如地熱、氫能、海洋能、生質能等多元綠能要如何發展，提出的政見較少、政策牛步；希望能具體提出達成再生能源或減碳目標。

這場遊行有多個有戶外運動愛好者、運動品牌、運動知名人士、藝術家、公民及環保等公民團體參加，現場也進行短講宣達理念，呼籲增加化石燃料賦稅，補助再生能源公正轉型，並呼籲民眾注意目前總統候選人的氣候與能源政策。

活動現場放置裝置藝術蝸牛車，象徵各總統參選人的能源政策牛步。遊行負責人鄭宜昀表示，這次是以戶外人為主打，主要戶外活動與大自然息息相關，隨著戶外產業人口的增加，讓這些熱愛大自然的人站出來。

綠色和平氣候能源專案主任秦書淮表示，目前各總統參選人提出的減碳、再生能源政策不夠，要達到2030年減碳40%以上的中期目標，大家還是會以風、光電為主，多元綠能怎麼發展，目前其實提出還是比較少。

另外，秦書淮說，人才培訓部分，即使未來真的再生能源有這麼多的發展，可是沒有相關的技術人員，是很大的缺口，所以綠領人才的培訓，現在幾乎沒有參選人提出來。也希望各參選人在減塑、循環經濟、自然碳匯部分也提出想法。

台灣再生能源推動聯盟副理事長張雅惇說，目前的再生能源的推動有點來不及，因為需求遠多於現在能供給的量，業界在既有的容量下全力以赴，還是覺得辛苦。因此，雖感受到產業一直成長，一般公民可以如何回應，希望政府政府可以協助促進推動一鄉鎮一綠電公民電廠，希望政府可以補助，不只是獎勵設施，是連整個推動的過程都需要一些幫忙。

張雅惇說，比如政府可以去躉購電力，或是怎麼樣去媒合在地的中小企業買社區自己發的綠電，發電之後，供電給社區的充電樁，讓它變成一個小的循環。透過368個綠色公民電廠，提升一點點的發電，雖然不多，但都是善意的堆疊，也增加電動車當地的使用率，進而讓空汙稍減。