影／國寶蒸汽火車之王DT668出動 載遊客去二水跑水節

二水國際跑水節開跑，交通部觀光署參山處推出蒸汽火車遊程，國寶級國王號DT-668蒸汽火車疫後首度上路選在彰化，今天早上從彰化火車站搭載近300名遊客前往二水參加跑水節，鐵道迷ㄧ早聚集在月台與鐵路沿線，準備取景國王號DT-668蒸汽火車身影。

DT-668蒸汽火車鳴笛出發儀式前，彰化火車站月台現場擠滿了鐵道迷以及搭乘火車的遊客。交通部觀光署副署長周廷說，交通部觀光署和彰化縣合作辦理二水跑水節已十幾年，今年吸引來自香港及日本等近百人國外觀光客來參加蒸汽火車之旅，並體驗跑水的祭典活動，中午還會品嚐台灣古早味的辦桌文化菜餚。

來自香港的林夫妻表示，第一次體驗跑水祭典活動，相當新鮮，台灣人的人情味及熱情，讓他們印象深刻，感受台灣越來越不一樣的旅遊趣味，下次還會再訪二水。

日本北海道津別町佐藤多一町長、津別町議會議長鹿中順一、議會議員山田英孝、日台親善協會代表、台日交流協會代表等一行人，都認為搭乘台灣復古味的蒸汽火車有趣味，有機會會將這些旅遊特色介紹給更多日本人。

今年參山處準備限量蒸汽火車紀念車票，贈送給乘座的國內外遊客，還有紀念戳章，擺放在彰化及二水站旅客服務中心，讓火車迷蓋章收藏。

參山處長曹忠猷表示，交通部觀光署在去年配合海線通車百年，特別在二水跑水節安排DT-668蒸汽火車之旅，當時引起了國內外鐵道迷熱情回響，今年一開放蒸汽火車之旅報名，就呈現秒殺，成為二水跑水節的觀光亮點之一。