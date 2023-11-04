以防萬一 活到100歲-超前部署篇／以防萬一 超前部署迎百歲

聯合國報告指出，一九九○年，全球只有九萬二千人能活到百歲，但二○二一年百歲人口逾六十二萬人，到了二○三○年，人數更將超過一百萬。「山中長有千年樹，世上難得百歲人」已是過去式，百歲世代來臨，每個人都要「以防萬一」活到一百歲，了解長壽是現在進行式，面對比想像更長的人生，我們一定要做好準備，超前部署。

2023退休力論壇

聯合報自二○二○年開啟國民退休準備工程，推出「「六種動物測驗你的退休力」，供大家填寫後檢視退休準備的優勢與不足，並主張理財、健康、社會連結、活躍好學、自在獨立是準備退休最需要的五種核心能力。

今年聯合報進一步付諸行動，於十二月二日舉辦退休力論壇，請到「勞退教母」前金管會主委、政治大學金融科技研究中心主任王儷玲、高齡醫學權威、關渡醫院院長陳亮恭等專家分享最新退休準備趨勢，現場還有博覽會，提供「一日退休練習生」體驗，歡迎揪團報名參加。

洽詢電話及報名：02-8692-5588轉5616、2070

數位版看這裡 她21歲開始洗腎 如何看待老後退休

「我的預期壽命很可能不到六十歲，你們確定要訪問我嗎？」台灣病友協會理事長吳鴻來今年三十七歲，但二十一歲就開始洗腎，來看看她如何看待老後與退休。

長壽時代，面對比想像更長的人生，一定要做好準備。圖為金門縣長陳福海慰問縣內百歲人瑞。本報資料照片

今年九九重陽節，總統蔡英文和地方首長紛紛拜訪各地人瑞，為人瑞戴上象徵長壽與福氣的金鎖片、奉上紅包。金門縣長陳福海到黃為治阿嬤家中，還特地獻上禮物。「長命百歲」被視為祝福，人生百歲不易，但人類壽命增長是全球普遍現象，你我成為人瑞的機率愈來愈高。

全國人瑞 超過5千人

衛福部社家署統計，一九九六年全國人瑞四四○人，近卅年一路攀升，去年首度超過五千人，達五○七六人，今年五○一一人。「以防萬一」活到一百歲，當百歲成為常態，人生真正七十才開始，我們準備好了嗎？

內政部發布，去年國人平均壽命七十九點八四歲，男性七十六點六三歲、女性八十三點二八歲，若排除罹患癌症，還可以再多活三點三歲。所以即使六十五歲屆齡退休，人生可能還有近二十年歲月，長泰老學堂健康照顧體系執行長林金立提醒，「如果沒有想清楚就退休，後果會很嚴重。」

精神科醫師吳佳璇觀察，近十年因熟齡職場調適或老後問題而來的人愈來愈多。有人對退休生活胸有成竹，有人很茫然，「我真的不知道要做什麼。」

60至75歲 趴趴走圓夢

近年人瑞人數統計 製表／元氣中心 對於已經知道自己要做什麼的人，吳佳璇非常佩服。有人告訴她，六十歲到七十五歲是可以自由活動的十五年，趁著身體還有力氣，要去圓夢，例如去當農夫或是去登山，但是過了七十五歲就要搬回城市，而且要住在醫院旁邊，方便日後有需要時給醫師看。

有人則對子女說：「趁我還有利用價值，盡量利用我。」現代小家庭如果遇到願意幫忙帶孫的爸媽，真的只能叩謝，有人全職幫忙，有人「打工」負責接送上下學或陪寫功課。

最讓人難過的是被「卡住」的一群，有人五十多歲就離職，因為必須回家照顧八、九十歲失智或失能的老父老母，承擔照顧壓力。

吳佳璇也發現，許多四、五十歲的人處於單身狀態，想到自己「一個人」，現在就非常認真準備老後生活，想說不要靠別人，「把自己搞定」。

相較之下，有些有子女的七、八十歲熟年族群反而比較「任性」，反正有孩子，事情就交給孩子處理。

看多了許多人生前輩的經驗，吳佳璇有機會就會告訴大家，及早準備，趁著還有時間，一定要把老後生活的安排當作一回事。

林金立也說，如果退休之後想要無所事事睡到自然醒，反而讓人身心焦慮，高齡、男性、獨居者更是罹患憂鬱症的高危險群。

再學專長 退休樂斜槓

常聽到有人說，「等到我退休再說。」林金立提醒，等到退休一切都來不及了，一定要及早準備。

林金立說自己七十歲後要加入外送產業，戴好安全帽、 口罩，就可以上路，「就賺一日三餐」，所得雖不多，但工作帶來的社交接觸、身體活動無價。