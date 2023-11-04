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健康你我他／親切控管三高 助我找回自己

聯合報／ 文／朱朱（北市大安）
感謝沈醫師耐心治療，讓我逐漸找回自己，更學會珍惜健康和家人。圖／朱朱提供
感謝沈醫師耐心治療，讓我逐漸找回自己，更學會珍惜健康和家人。圖／朱朱提供

十年前，我中風了。當時，我是個拚命三郎，總是使命必達，升遷到管理階層後，工作壓力更大，長時間加班、不規律飲食和體重上升，使我身心俱疲。

有一天，我感到極度疲勞，全身無力，起初以為是感冒，但後來出現認知問題，無法回答日期、姓名等基本問題。家人將我緊急送醫，確診腦出血中風，住加護病房一周才轉普通病房。

像氣球洩了氣，我整個人垮下來了。健康受損，工作停止，家人也擔心受累。雖然肢體功能沒有障礙，但卻罹患「失語症」，無法講出想說的字詞，經語言治療後也無法回到從前，讓一向口才便給、舌粲蓮花的我，挫折萬分，只想躲在家裡，自暴自棄。

家人無法坐視，帶我去看遠東診所新陳代謝科沈克超醫師。在仔細了解病情後，沈醫師用親切和緩的態度，幫助我照顧好自己。從此，爆表的血糖、血壓、膽固醇，全數都收歸他管理。

只要血糖略升，沈醫師會笑著說：「又吃甜點，喝三合一咖啡了嗎？」「含糖飲料不能喝了，白飯減半，多吃優質蛋白質蔬菜喔。」他輕鬆關懷的態度，讓我戒掉糖飲及消夜。滿江紅的指數逐漸及格，穿不下的衣服也都能上身了。

雖然腦中血塊還在，衷心感謝沈醫師耐心治療，讓我恢復信心，重新評估價值觀，逐漸找回自己，更學會珍惜健康和家人。

醫師 家人 中風

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