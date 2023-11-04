投資逾6億 生質能廠發電卡關 中市解約

台中外埔綠能生態園區是全國首座生質能源廠，廠商投資逾六點三億元做「廚餘厭氧發電」及「稻稈氣化發電」，但目前僅營運廚餘厭氧發電，稻稈氣化發電因技術失敗，廠商已於今年七月與台中市府解約。第二座是桃園生質能中心，目前處理廚餘仍在養菌階段，尚未營運。

外埔生質能源廠前身是堆肥廠，台中市環保局依促參法徵求廠商，採廚餘厭氧發酵及稻稈氣化兩項技術發電，目標每年處理五點四萬公噸廚餘及五萬公噸稻稈，估每年發電約三三七七萬度。

得標廠商應於二○一八年八月底營運，但厭氧設備晚了一年才上線，因違約遭市府開罰三次。台中審計處也曾提出多項缺失，要求中市府改進，包含該廠的財政負擔及相關風險未妥善評估，也未在契約規定發酵後的沼渣及沼液等副產品重量比率上限，增加環保局的去化處理成本等。

台中市環保局長陳宏益表示，「廚餘厭氧發電」分兩期建置，目前一期已投入營運，每日平均進埸量約一百公噸，全年可處理三點五萬公噸廚餘，每年發電量近三百六十萬度，每日售電約六萬元；二期厭氧發酵槽預計後年底啟用，全年可處理五點四萬公噸廚餘。

不過稻稈氣化發電不如預期，陳宏益說，因廠商僅投資一組機組，且未妥為評估交付稻稈保證量的風險，造成取得的稻桿遠不及契約規定的保證量，七月已與廠商解約。

桃園市生質能中心以ＢＯＴ方式委由榮鼎綠能公司經營，有垃圾焚化、厭氧發酵和固化掩埋三種處理廢棄物的作法，其中，焚化垃圾及廚餘厭氧發酵都可發電，預計明年三月營運。

桃園尚有大量打包暫存垃圾及事廢廢棄物待消化，環保局估燃料來源無虞。至於廚餘厭氧發酵，預估一天可處理一百卅五公噸廚餘，但目前只收約八十公噸，尚有落差。

環保局說，廚餘處理量設計除考慮未來廚餘恐增加，也預防像非洲豬瘟時禁廚餘養豬，廚餘量暴增。