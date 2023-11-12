專拍「陣頭」橫掃國際大獎！金牌攝影師王呈哲：走出去，世界比你想像的還要大！

精品挺菁英！卓越不凡的背後，是因為有許多人一起奉獻打拼。台灣精品透過臺灣優質產品、創新技術，成為菁英們的最強後盾，力挺各領域的「臺灣之光」站上國際舞台，讓世界看見臺灣的能量。

綽號「存摺」的攝影師王呈哲，因為熱衷廟宇文化，擅長用相機捕捉神與人之間每個精彩瞬間，因此多次在國際攝影賽中獲獎，去年更在紐約攝影大賽中以3張作品拿下9面金牌，也讓臺灣宮廟文化之美站上國際舞台。

王呈哲擅長用相機捕捉神與人之間每個精彩瞬間，多次在國際攝影賽中獲獎。 圖／吳彥鋒 攝影

王呈哲在大學時期接觸到攝影，自認沒有一技之長的他，在父母贊助下花了3萬元買了人生第一套單眼相機，打算花一年的時間投入攝影，若一年後沒有成果就把相機賣掉。沒想到他的作品意外在地區小型比賽中獲獎，之後更成為各式比賽中的常勝軍。

由於王呈哲在苗栗就讀大學，當地擁有獨特的「炸邯鄲」活動。原本王呈哲只是想透過攝影，為大學生活留下紀錄，卻在拍攝過程中遇到很多熱情的鄉民，帶領他認識「炸邯鄲」的民俗內涵，使他赫然發現：「原來臺灣的廟宇文化這麼美！」

透過一次次廟會出巡、遶境，王呈哲把更多創意和技法融入民俗攝影，一步一腳印，拍出具有國際水準的作品，今年甫拿下2023 Kyla國際攝影獎第一名，評審認為「王呈哲的攝影作品中的震撼文化演出，感動了我們的心靈」、「作品猶如一則故事，讓觀者沉浸其中，展現神祕的宗教儀式」、「他以精湛技巧捕捉到了完整而驚人的瞬間畫面」。

王呈哲把創意和技法融入民俗攝影，拍出具有國際水準的作品。 圖／吳彥鋒 攝影

攝影師的首要之務，就是把作品「安全存檔」王呈哲經常帶著大批器材四處拍攝，並不是每次出征都能滿載而歸。有時攝影過程意外連連、狀況不斷，不是忘記帶記憶卡，就是找不到可充電的地方。還曾遇過行進中不小心摔壞器材、氣溫太高機器熱當……等悲劇，因此王呈哲認為，一個攝影師最要緊的，就是要隨時把拍好的寶貴作品儲存下來。

而榮獲2023台灣精品獎的ADATA威剛科技「USB4外接式固態硬碟」正好能符合影像、藝術工作者的需要。最新一代USB4接頭相容性更高，高速存取效能更是令人驚豔。一般硬碟1分鐘大約存10張照片，而USB4外接式固態硬碟1分鐘可以存30張照片，且擁有1TB - 2TB大容量，是創作者的得力好幫手。硬碟內部更設計了微型風扇，能夠有效散熱確保效能，即使在炎熱的廟會活動中，也不怕設備熱當鬧脾氣！

榮獲2023台灣精品獎的ADATA威剛科技「USB4外接式固態硬碟」高速存取、大容量、散熱效能好，能滿足專業攝影師的需求。 圖／吳彥鋒 攝影

拍到一半沒電怎麼辦？高效充電的「隱藏版密技」現代人出門在外，充電「給西」一定不能少！專門生產高科技電子零件的台達電子，為一般大眾推出「Innergie」消費性電源品牌，提供消費者最簡約卻萬用的充電方案。Innergie「C3 Duo 30瓦雙孔USB-C萬用充電器」同樣獲得2023台灣精品獎，使用100%再生電力製造，從生產源頭就開始致力友善地球。雙孔萬用充電器兼具快充效能與環保，小身體、大能量，不只輕巧便攜，而且USB-C介面相容性高，能夠支援多種裝置。還可以另外搭配「世界旅行插頭組」，輕鬆轉換接頭，就能暢遊全球150多個國家!

出門只要帶這小小一顆，就能搞定筆電、平板、手機等等各種3C產品，雙孔快充超省時，並且內建獨家保護技術，安全無虞。無論是在台灣遶境，或是出國旅行，都能走到哪、充到哪，是3C族最俐落有效率的時尚配件。

Innergie「C3 Duo 30瓦雙孔USB-C萬用充電器」，輕巧便攜，相容性高，能夠支援多種裝置。 圖／吳彥鋒 攝影

邊騎邊拍，不錯過每個精彩時刻！工作時經常穿梭巷弄，走訪各地廟口風情，並體驗庶民美食小吃，王呈哲騎著單車跟著遶境隊伍，捕捉每一刻精彩。王呈哲表示，「騎YouBike公共自行車不會塞車、不用找停車位、機動性高又環保，還能邊騎邊拍，而且YouBike的站點很多，借、還車都很方便。」

YouBike 2.0微笑單車也是2023年台灣精品獎得主。 圖／吳彥鋒 攝影

很多人都不知道，民眾熟悉的YouBike 2.0微笑單車，也是2023年台灣精品獎得主。YouBike 2.0採車上機及輕樁設計，降低租賃站設站限制，讓站點設置更多更近更靈活；並搭載直覺式操作的QRcode掃碼租車系統，方便民眾快速借還車。YouBike 2.0E(電力輔助自行車)更採用GIANT捷安特開發的倍力動能技術，使騎乘更省力也更流暢，同時配有「高容量鋰電池」，滿電時平路最多可騎乘80公里，讓大眾透過舒適好騎的自行車、節能便利的交通方式，深入探索平日沒注意到的美景，重新感受城市與土地的魅力。

騎乘YouBike走訪城市，可捕捉許多平時沒注意到的視角。 圖／吳彥鋒 攝影

走遍全台各大廟宇，用攝影讓世界認識台灣，王呈哲堅持「越在地，即國際」，希望能不停發現新東西，用新的視角發掘更多美好。他認為，很多人對廟宇或陣頭多少有些刻板印象，但若仔細觀察，就會發現廟會活動上，有許多心懷感恩、相互幫忙、虔誠的人，充滿了美善的文化。王呈哲說：「我想用攝影來打破宗教界線，讓世界看到台灣的獨特，也回過頭來，讓臺灣人以自己的文化為榮。」無師自通、獲獎無數的他，也鼓勵所有努力打拼的年輕人：「世界這麼大，堅持下去，把握機會到外面看看，也許就真的得獎了。」

王呈哲期望透過持續參與國際競賽，讓更多人看見臺灣廟宇文化之美。 圖／吳彥鋒 攝影

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