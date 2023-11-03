秋冬雲海季報到 合歡山上演大自然潑墨山水秀

時序即將入冬，海拔3千公尺以上的合歡山森林遊樂區位處雲霧盛行帶，正是欣賞雲海美景，尤其，位處大甲溪與立霧溪交會處，兩股上升氣流攜帶大量水氣，合歡群峰山嵐縹緲、雲海湧動，晨昏變化如同國畫潑墨山水即時演出，正是最佳賞景時節。

林業及自然保育署南投分署表示，合歡山四周高山環繞，山岳氣勢磅礡，森林遊樂區內有合歡東峰、尖山、主峰、石門山等步道，是百岳最佳入門路線，也是欣賞雲海最佳地點。

悠閒走在步道上常有金翼白眉陪伴，還可近距離觀察高山動植物，呼吸新鮮空氣。

傍晚之際絢麗夕陽及翻湧的雲海，合歡山晨昏美景美不勝收。入夜後，寧靜清澈的夜空群星璀璨，是探索天文和拍攝壯闊銀河的最佳地點。