台北國際旅展今登場 蔡英文：見證台灣觀光前進腳步

ITF台北國際旅展即日起至11月6日在台北南港展覽館1館登場，共1300個攤位，祭出跨年、春節等優惠。蔡英文總統今天出席表示，透過旅展能見證台灣觀光前進腳步，近年觀光「質」的提升已整合主題化、特色化跟在地化，但還要再加把勁。

主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭也說，疫後觀光已有突破，也有還要努力的地方，希望將台灣觀光招牌擦得更亮。

蔡英文總統今出席ITF台北國際旅展開幕式致詞表示，觀光業不因疫情停頓，更與政府相互合作推出不同樣貌產品，透過旅展能見證台灣觀光前進腳步。一直以來都期待「量」的提高，吸引更多旅客來台，現在也著重「質」的提升，讓旅客想一來再來。這幾年台灣觀光協會配合觀光署政策讓台灣走出去，更將觀光作為外交延伸。

蔡英文總統指出，觀光「質」的提升近年已整合主題化、特色化跟在地化，但還要再加把勁，永遠不要停止進步，要將品牌愈擦愈亮。今年有100多個國家參展，希望從台灣爭取更多商機，台灣也不落人後吸引國際客，請觀光署要多加宣傳。

蔡總統也開玩笑說，行政院副院長鄭文燦說今年12月中國際觀光客可達標，但也要想沒有達到的後果是什麼？相信在觀光署跟業界努力下可達標。

葉菊蘭表示，TVA長期跟觀光署合作，疫後有一些突破，也有一些還要努力的地方，希望將台灣觀光招牌擦得更亮。這次有104國家城市參展，是6年來最多。觀光被台灣政府列為重要戰略，因此推動觀光主流化，各部會這次也推出不同產品，讓國人見到更多國旅可能性，也向世界展現台灣觀光多元面貌。

鄭文燦指出，ITF是要打造觀光品牌，他在行政院負責加速國際觀光客來台方案，12月中旬一定會達成600萬人次目標，活絡服務業跟觀光復甦是今年經濟成長重要動力，台灣有山有海、有城有鄉、有國家公園及森林遊樂區，每個地方都呈現台灣魅力特色。