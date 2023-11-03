把握好天氣！ 賈新興曝「變天時間點」 4縣市轉雨慎防大雨

周末假期天氣穩定，中午感受暖熱。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，今天至下周一中午各地天氣穩定，午後山區轉多雲。

不過，他說，下周一下午左右東北季風增強，晚上至下周二台北、新北至宜蘭及宜花轉有局部短暫雨。下周一深夜至下周二清晨宜蘭及宜花交界有局部大雨以上發生的機率。

賈新興表示，下周三午後山區零星短暫陣雨，下周四基隆北海岸、東北角至宜蘭有零星短暫雨。下周五至下周六午後山區轉多雲，下周六深夜至12日清晨，花東沿海有局部短暫雨，12日午後山區轉多雲。

賈新興說，展期資料顯示，11月中旬起至12月中旬，東北部降雨仍偏多，新竹以南則進入乾季。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。