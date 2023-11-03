外送後遺症？ 淡水河垃圾量 3年增1倍

荒野保護協會昨公布淡水河川廢調查，今年淡水河岸垃圾量比二○二○年暴增一倍，多集中於關渡大橋及蘆洲區，其中出海口部分熱點垃圾量局部下降，河岸段垃圾量卻成長高達一倍。協會分析，推測今年河川垃圾量暴增，是因前三年沒有颱風影響，再加上疫情期間，一次性廢棄物用量大增，外送外帶比率升高有關。

荒野保護協會今年號召卅六名志工走訪淡水河二四四點五公里及出海口卅九公里，清出五萬六六一七袋廢棄物（每袋十四公升），對比三年前平均每公里七十三袋垃圾堆積於河岸中，今年增至平均每公里一五六袋垃圾，暴增一倍。至於前三名廢棄物種類，以塑膠瓶罐容器居冠，占百分之廿八點八，其次是塑膠袋百分之廿四點一、免洗餐具百分之十五點三。主要川廢熱點集中在雙北交通樞紐及觀光地標，如關渡大橋、蘆洲地區、社子島右岸。

荒野保護協會海洋專員徐筱珺表示，調查發現，廢棄物堆積位置以河道交會處及感潮河段為主，受到地形彎曲與植被型態影響，廢棄物多堆積於下游三處河岸段，有八成垃圾集中於百分之六的河岸段上。

徐筱珺說，河段上游多惡意棄置堆棄垃圾於人煙稀少的河道邊，河段下游則受到地形與潮汐影響，易堆積垃圾於感潮河段河道彎道處與密集植被中，雨勢較大時廢棄物將沖刷入海洋，這也是為什麼河岸的垃圾累計量較出海口多的原因。

新北市環保局簡任技正許銘志表示，蘆洲至關渡大橋為感潮段，還有紅樹林，垃圾一旦卡進去就很難出來。明年也將與明志科大合作，進行淡水河流域廢棄物調查，掌握淡水河域廢棄物變化趨勢。