駕駛輔助事故 運安會要嚴查

台灣尚無真正自駕車，目前搭載的「先進駕駛輔助系統」（ＡＤＡＳ）功能僅限「輔助」，不少駕駛誤認是「自動駕駛」，於是雙手放開方向盤，事故頻傳。國家運輸安全調查委員會表示，未來一旦有開啟先進駕駛輔助系統的車輛事故，無論是否達死亡三人調查標準，都會立案調查。

立法院交通委員會昨邀運安會列席報告，民進黨立委陳素月表示，據高公局統計，二○二一年至今年九月，國道追撞施工車事故共二七九件，其中有六十件事故配有輔助系統且有開啟。美國、日本都針對自動駕駛制定相關法規，應借鏡他山之石。

民進黨立委林俊憲說，運安會對公路事故啟動調查能量僅有百分之六，溯及原由是因死亡三人、死傷五人或受傷超過十五人，才送調查，十分不合理。應檢討調查標準。

運安會主委林信得表示，台灣目前並無真正自駕車，但國內許多車輛廠商和消費者「臭屁」宣稱，銷售車輛接近第三等級（自動駕駛）的等級，但事實上頂多就是第二等級，不能相提並論，這樣說「有點害人」之虞，讓不少車主誤以為雙手可不必緊握方向盤。

林信得說，運安會已啟動小組，未來只要開啟輔助系統，不論是電動車或燃油車，在駕駛未酒駕且正常操作下仍發生事故，運安會就會啟動調查。