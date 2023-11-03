聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕駛輔助事故 運安會要嚴查

聯合報／ 記者周彥妤／台北報導

台灣尚無真正自駕車，目前搭載的「先進駕駛輔助系統」（ＡＤＡＳ）功能僅限「輔助」，不少駕駛誤認是「自動駕駛」，於是雙手放開方向盤，事故頻傳。國家運輸安全調查委員會表示，未來一旦有開啟先進駕駛輔助系統的車輛事故，無論是否達死亡三人調查標準，都會立案調查。

立法院交通委員會昨邀運安會列席報告，民進黨立委陳素月表示，據高公局統計，二○二一年至今年九月，國道追撞施工車事故共二七九件，其中有六十件事故配有輔助系統且有開啟。美國、日本都針對自動駕駛制定相關法規，應借鏡他山之石。

民進黨立委林俊憲說，運安會對公路事故啟動調查能量僅有百分之六，溯及原由是因死亡三人、死傷五人或受傷超過十五人，才送調查，十分不合理。應檢討調查標準。

運安會主委林信得表示，台灣目前並無真正自駕車，但國內許多車輛廠商和消費者「臭屁」宣稱，銷售車輛接近第三等級（自動駕駛）的等級，但事實上頂多就是第二等級，不能相提並論，這樣說「有點害人」之虞，讓不少車主誤以為雙手可不必緊握方向盤。

林信得說，運安會已啟動小組，未來只要開啟輔助系統，不論是電動車或燃油車，在駕駛未酒駕且正常操作下仍發生事故，運安會就會啟動調查。

運安會 民進黨

延伸閱讀

駕駛輔助車事故頻傳 運安會批車商臭屁「有點害人」、未來主動查

遊覽車超速釀4死 運安會：建議交通部公布業者黑名單

賴清德再批88槍擊案 幕後的王文宗是朱立倫、謝龍介幕僚

賴清德以台灣隊長授盾林俊憲 號召台南鄉親為台灣再贏1次

相關新聞

遊覽車「撞」況多 運安會籲公布黑名單

大型車事故頻傳，上月發生健全通運遊覽車駕駛超速釀四死，時隔幾日又發生新澳隧道砂石車超速釀十七車連環撞意外。國家運輸安全調...

外送後遺症？ 淡水河垃圾量 3年增1倍

荒野保護協會昨公布淡水河川廢調查，今年淡水河岸垃圾量比二○二○年暴增一倍，多集中於關渡大橋及蘆洲區，其中出海口部分熱點垃...

50歲以上公費流感疫苗開打 醫曝民眾問廠牌偏愛「這2支」

50至64歲族群流感疫苗昨天開打，民眾因高端疫苗在新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，傳出拒打高端流感疫苗情形，衛福部...

高端流感疫苗上市首觀察 林口長庚揭「2大副作用」：打氣略降

公費流感疫苗今年首度採購高端流感疫苗，掀國人「拒打高端潮」。林口長庚家庭醫學部部長陳昭源說，高端流感疫苗是新上市的疫苗，...

駕駛輔助事故 運安會要嚴查

台灣尚無真正自駕車，目前搭載的「先進駕駛輔助系統」（ＡＤＡＳ）功能僅限「輔助」，不少駕駛誤認是「自動駕駛」，於是雙手放開...

食藥署衛教翻車 千年芋當姑婆芋

衛福部食藥署日前舉辦「芋」防中毒衛教記者會，現場示範「滴水辨別」，教導如何辨別長得很像的姑婆芋和芋頭。但臉書粉絲專頁「胖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。