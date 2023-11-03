非聽不可／邊做瑜伽邊學理財

台灣美食多樣又美味，征服不少人的胃，但當中有不少食物吃太多容易傷身傷腎。腎臟科醫師洪永祥在臉書就透露有5大包餡食物最好少吃，包括鍋貼、小籠包、水餃、鮮肉大餛飩湯、胡椒餅，因為這幾種高油高熱量是「傷腎大魔王」。

2023-11-02 18:58