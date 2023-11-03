聽新聞
test
0:00 / 0:00

非聽不可／邊做瑜伽邊學理財

聯合報／ 本報訊

邊做瑜伽邊學理財

時間：11月9日（四）晚上7時至8時30分

地點：集思北科大會議中心西格瑪廳303會議室(台北市忠孝東路三段1號億光大樓)

洽詢：02-2649-1681轉8

認識新冠後遺症

主講：台北榮總胸腔部主治醫師沈曉津

時間：11月4日（六）上午10時至11時

地點：台北榮總致德樓第四會議室(台北市石牌路二段322號)

洽詢：02-2873-7343

胃腸疾病的預防與保健

癌症的預防與保健

主講：台北慈濟醫院院長趙有誠、中央研究院院士彭汪嘉康

時間：11月11日（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：新北市立圖書館演講廳(新北市板橋區貴興路139號3樓)

洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會／02-2953-7868新北市立圖書館

圖書館 榮總

延伸閱讀

3C族一天盯螢幕超過10小時？營養師揭高CP值「1招」，有感水潤晶亮

大研生醫雙11健康盛典祭4大攻略 攜手澳洲消防員齊推公益月曆

肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

成立國家級肺癌辦公室？衛福部：不排除但暫無需要

相關新聞

50歲以上公費流感疫苗開打 醫曝民眾問廠牌偏愛「這2支」

50至64歲族群流感疫苗昨天開打，民眾因高端疫苗在新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，傳出拒打高端流感疫苗情形，衛福部...

高端流感疫苗上市首觀察 林口長庚揭「2大副作用」：打氣略降

公費流感疫苗今年首度採購高端流感疫苗，掀國人「拒打高端潮」。林口長庚家庭醫學部部長陳昭源說，高端流感疫苗是新上市的疫苗，...

擔心婚後受暴可查伴侶家暴史 衛福部擬試辦探詢可行性

學者指出，家暴加害人具有一定行為模式，即便更換伴侶，家暴行為也難改變。立法院社福及衛環委員會與司法法制委員會今聯合審議「...

水餃、鍋貼都上榜！醫師警告「5種包餡食物」熱量高很傷腎

台灣美食多樣又美味，征服不少人的胃，但當中有不少食物吃太多容易傷身傷腎。腎臟科醫師洪永祥在臉書就透露有5大包餡食物最好少吃，包括鍋貼、小籠包、水餃、鮮肉大餛飩湯、胡椒餅，因為這幾種高油高熱量是「傷腎大魔王」。

食藥署認錯！「芋」防食品中毒衛教翻車 真正姑婆芋長這樣

衛福部食藥署昨舉行「芋」防食品中毒撇步衛教記者會，然會中用來說明的姑婆芋，卻被眼尖網友抓包。展示的根本不是姑婆芋，而是可...

2023國際失智照護論壇系列報導／了解失智症 輕度認知障礙有機會逆轉

確診失智症後，無論是自己或家人，必然會走向一段可能充滿迷惘、害怕的歷程，旁觀者可能不解失智者的各種迷惑行為，但其實他只是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。