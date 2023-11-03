聽新聞
test
0:00 / 0:00
非聽不可／邊做瑜伽邊學理財
邊做瑜伽邊學理財
時間：11月9日（四）晚上7時至8時30分
地點：集思北科大會議中心西格瑪廳303會議室(台北市忠孝東路三段1號億光大樓)
洽詢：02-2649-1681轉8
認識新冠後遺症
主講：台北榮總胸腔部主治醫師沈曉津
時間：11月4日（六）上午10時至11時
地點：台北榮總致德樓第四會議室(台北市石牌路二段322號)
洽詢：02-2873-7343
胃腸疾病的預防與保健
癌症的預防與保健
主講：台北慈濟醫院院長趙有誠、中央研究院院士彭汪嘉康
時間：11月11日（六）上午10時至12時、下午2時至4時
地點：新北市立圖書館演講廳(新北市板橋區貴興路139號3樓)
洽詢：02-2395-5211洪鈞培文教基金會／02-2953-7868新北市立圖書館
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言