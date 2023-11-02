秋老虎發威至周日 下周一東北季風增強「高溫剩23度」

秋老虎發威至周日，各地白天暖熱，高溫上看32度，早晚低溫下至20度，日夜溫差大，尤其北部、東北部要留意轉涼有雨。下周一起，東北季風增強，北東轉涼，高溫降至23度；下周三東北季風又減弱，高溫攀回至28至30度。

中央氣象署預報員張承傳指出，明天至周日，天氣類似，以晴到多雲天氣為主，僅東南部、恆春半島零星短暫雨。他說，期間風向因東南到偏南風，白天溫暖偏熱，各地高溫29至32度，近山區內陸溫度更高，早晚稍涼低溫20至23度，部分地區甚至可能差距10度以上。

下周一至下周二，東北季風增強，北部、東北部轉涼，高溫降至23至24度，低溫變化不大，約21度左右；桃園以北、東半部降雨機率提高，其中東北部地區降雨相對較廣；其他地區局部降雨；新竹以南不受影響，多雲到晴，午後山區零星短暫雨。

下周三起，東北季風減弱，氣溫回升，北部高溫回升至28至30度，水氣也減少，各地恢復多雲到晴，迎風面零星雨。