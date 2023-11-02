50歲以上公費流感疫苗開打 醫曝民眾問廠牌偏愛「這2支」

50至64歲族群流感疫苗昨天開打，民眾因高端疫苗在新冠疫情期間的緊急授權（EUA）爭議，傳出拒打高端流感疫苗情形，衛福部長薛瑞元也說，要台北市「請加油」，將持續公布縣市施打排名，家醫科醫師觀察，民眾偏好東洋和賽諾菲，疾管署統計至1日，共計接種407萬3429劑，整體而言以東洋的使用率最高。

針對臨床端的施打情形，台大醫院副院長、家醫科醫師黃國晉觀察，民眾的確會詢問「今天的疫苗是什麼」，而院方則會事先公告廠牌供民眾接種，但以醫療端立場，流感疫苗製程標準化，各廠牌差異應不大，不過含佐劑的流感疫苗，對長者特別有效，民眾會詢問；細胞製劑方面，雞蛋過敏者，不能打雞胚胎蛋培養，所以就會選擇東洋公司進口的疫苗。

黃國晉補充，公費流感疫苗提供的就是國光、東洋、高端、賽諾菲等廠牌，「大家當然比較喜歡打東洋賽諾菲」，不過如果沒有詢問，醫師也不會主動告知廠牌，但整體而言，昨天整天疫苗門診的接種狀況都滿踴躍的。

公費流感疫苗第一階段10月開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第二階段則是自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。然衛福部疾管署統計，65歲以上長者疫苗接種率台北市倒數第二。

針對台北市的狀況，薛瑞元稍早在立法院受訪時直言，「請台北市加油」，不只台北市，其他縣市有落後者，也要加緊施打、催打，衛福部會定期公布各縣市流感疫苗施打情況，「如果跟別人相比，就會知道自己是不是還有努力空間，就會趕快打。」