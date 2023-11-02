環境調查結果 淡水河岸垃圾量增倍 塑膠用品佔七成

根據環境部統計全台一般廢棄物總量已年破千萬噸，其中防疫需求下所增加的塑膠製品、免洗餐具等使用，將在民眾不經意棄置下進入河川。為掌握台灣河川廢棄物現況，時隔三年，荒野保護協會攜手富邦人壽與明志科技大學師生回到「川廢快篩調查計畫」的起始點─淡水河流域主河段，複查發現，隨著淨灘活動興起，出海口部分熱點垃圾量局部下降，反之河岸段垃圾量卻成長高達一倍，當中一次性飲食廢棄物更佔七成，因此再度聯手號召公私協力及全民響應，促進從源頭減塑、循環再利用等環保行動落實於日常。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，加強對川廢的監測與清理，不僅能維護與民眾生活密不可分的重要河川，更能有效從源頭減少海廢產生，荒野保護協會今年重回到川廢快篩調查計畫的源頭淡水河流域主河段，雖然整體垃圾量有所增加，但首次調查所公布部分川廢熱點，經公部門參考及清運後垃圾量明顯下降，顯見河川保育需要更緊密的公私協力合作方案。