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環境調查結果 淡水河岸垃圾量增倍 塑膠用品佔七成

攝影中心／ 記者杜建重／台北即時報導
荒野保護協會下午舉行「2023台北淡水河河川廢棄物快篩成果記者會提出調查報告，會後與會代表共同啟動「守護河川、拒絕川廢」的儀式，呼籲全民減塑，重視河川保育。記者杜建重／攝影
荒野保護協會下午舉行「2023台北淡水河河川廢棄物快篩成果記者會提出調查報告，會後與會代表共同啟動「守護河川、拒絕川廢」的儀式，呼籲全民減塑，重視河川保育。記者杜建重／攝影

根據環境部統計全台一般廢棄物總量已年破千萬噸，其中防疫需求下所增加的塑膠製品、免洗餐具等使用，將在民眾不經意棄置下進入河川。為掌握台灣河川廢棄物現況，時隔三年，荒野保護協會攜手富邦人壽與明志科技大學師生回到「川廢快篩調查計畫」的起始點─淡水河流域主河段，複查發現，隨著淨灘活動興起，出海口部分熱點垃圾量局部下降，反之河岸段垃圾量卻成長高達一倍，當中一次性飲食廢棄物更佔七成，因此再度聯手號召公私協力及全民響應，促進從源頭減塑、循環再利用等環保行動落實於日常。

荒野保護協會理事長李騏廷表示，加強對川廢的監測與清理，不僅能維護與民眾生活密不可分的重要河川，更能有效從源頭減少海廢產生，荒野保護協會今年重回到川廢快篩調查計畫的源頭淡水河流域主河段，雖然整體垃圾量有所增加，但首次調查所公布部分川廢熱點，經公部門參考及清運後垃圾量明顯下降，顯見河川保育需要更緊密的公私協力合作方案。

荒野保護協會調查，將2020與2023兩年度數據資料進行比對發現，河岸段部分廢棄物量明顯增長，相比三年前平均每公里有73袋垃圾（每袋14公升）堆積於河岸中，今年則增至平均每公里156袋垃圾，增加高達一倍。而廢棄物種類前三名則為塑膠瓶罐容器佔28.8%、塑膠袋（含食品包裝袋）佔24.1%、飲料杯／吸管／免洗餐具佔15.3%，合計有近七成皆為生活常用一次性飲食廢棄物，研判可能是防疫生活帶動外送美食、外帶商機所產生的垃圾，若民眾隨意棄置，將使廢棄物從家庭擴散至戶外，造成河川汙染，荒野保護協會呼籲大家一同落實從源頭減塑、全民參與循環經濟，才能為經濟與環保創造雙贏。

荒野保護協會下午舉行淡水河河川廢棄物數量調查報告，說明2020到2023年，淡水河週邊垃圾量增減變化的相關因素。記者杜建重／攝影
荒野保護協會下午舉行淡水河河川廢棄物數量調查報告，說明2020到2023年，淡水河週邊垃圾量增減變化的相關因素。記者杜建重／攝影
荒野保護協會理事長李騏廷表示，加強對川廢的監測與清理，能有效從源頭減少海廢產生，河川保育需要公私協力合作才能解決垃圾量的問題。記者杜建重／攝影
荒野保護協會理事長李騏廷表示，加強對川廢的監測與清理，能有效從源頭減少海廢產生，河川保育需要公私協力合作才能解決垃圾量的問題。記者杜建重／攝影

廢棄物 荒野保護協會 淡水河

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