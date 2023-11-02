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2023幸福島嶼 11日來斗南野營 品嚐台灣物產

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
斗南鎮農會今年再度舉辦幸福島嶼，推廣有機友善及斗南稻米產業，今年以「幸福島嶼Ｘ野營趣」為主題，11月11日、12日登場，「島嶼野營」打造限量島嶼野營包廂，在燦燦星空的帳篷天幕內，享用島嶼專屬燒烤食材，嚴選自有機友善物產、永續循環台灣牛及台灣當季蔬果等食材，與一群好友在帳篷包廂內享受露營時光及品嚐台灣物產的美好。圖／斗南農會提供
斗南鎮農會今年再度舉辦幸福島嶼，推廣有機友善及斗南稻米產業，今年以「幸福島嶼Ｘ野營趣」為主題，11月11日、12日登場，「島嶼野營」打造限量島嶼野營包廂，在燦燦星空的帳篷天幕內，享用島嶼專屬燒烤食材，嚴選自有機友善物產、永續循環台灣牛及台灣當季蔬果等食材，與一群好友在帳篷包廂內享受露營時光及品嚐台灣物產的美好。圖／斗南農會提供

雲林縣斗南鎮是稻米的重要產地，以日本越光米及紅冠水雞香米聞名，斗南鎮農會今年再度舉辦幸福島嶼，推廣有機友善及斗南稻米產業，今年以「幸福島嶼Ｘ野營趣」為主題，11月11日、12日登場，活動包含島嶼農創市集、島嶼食農體驗、島嶼生態餐桌、島嶼野營燒烤、島嶼秋實音樂、島嶼星空影院、島嶼繪本故事、島嶼沙龍講座、島嶼兒童嬉戲及島嶼稻米秋收等十大系列活動，探索幸福島嶼樣貌。

斗南鎮農會總幹事張燕容表示，11月11日是全國有機農業日，連續兩年在這個日子舉辦幸福島嶼更顯意義。現今大家不僅有食品安全的思維，也變得更加重視環境永續，2023 幸福島嶼以有機及友善物產為基底，推出夢幻飲食活動「島嶼餐桌」及「島嶼野營」。

斗南農會表示，「島嶼餐桌」農會與生態廚師們持續合作，邀請曾榮獲綠色餐飲指南年度最佳主廚大獎的張文騰，設計生態飲食餐桌，讓大家認識斗南，也透過吃來支持友善農夫，吃出幸福島嶼的將來，共開放四個場次的幸福島嶼餐桌，大家透過市集消費就有機會兌換到餐桌免費體驗名額。

斗南農會說，「島嶼野營」打造限量島嶼野營包廂，在燦燦星空的帳篷天幕內，享用島嶼專屬燒烤食材，嚴選自有機友善物產、永續循環台灣牛及台灣當季蔬果等食材，與一群好友在帳篷包廂內享受露營時光及品嚐台灣物產的美好。

福島 農會 稻米

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