類風濕性關節炎影響生活 醫：可333法則評估

家庭主婦怡君長期為身體痠痛所苦，竟是罹類風濕性關節炎。醫師提醒，類風濕性關節炎不僅會影響關節功能、影響生活，更可能引發心血管等疾病，民眾可用「333法則」自我評估。

類風濕性關節炎不易察覺，民眾可透過「333法則」自我評估，若關節疼痛部位超過3個、晨間僵硬超過30分鐘以上及關節疼痛超過3週，就應立即就醫檢查。

45歲的家庭主婦怡君（化名），每日忙於照顧孩子及整理家務，兩年前手指出現莫名腫脹，且起床時常感全身痠痛，多次就醫都無法緩解，後來連騎機車、開醬油瓶都出現困難，常常痛到忍不住對家人發脾氣，卻遭親友卻認為是她想偷懶，讓她有苦說不出。

後來怡君轉診到風濕免疫科，確認罹患「類風濕性關節炎」，醫師檢查發現她手部關節異常突起，肌腱已因長期發炎造成嚴重侵蝕，造成伸指肌腱斷裂，最後決定手術開刀修復，並透過生物製劑介入治療，半年後成功控制病情，重拾家庭和樂。

衛生福利部台北醫院風濕免疫科主任蔡凱倫醫師今天透過新聞稿說明，正常關節裡有層薄薄的關節滑膜細胞，可保護關節表面及潤滑，維持關節正常運動；但若罹患「類風濕性關節炎」，會導致滑膜細胞異常增生和發炎，進而擴散到全身各個關節，尤其手指、手腕、掌指及指尖等部位。

若病況嚴重，恐導致關節永久變形，造成握持筷子、湯匙或進食等動作變得很困難，甚至可能侵蝕韌帶，造成韌帶斷裂。

蔡凱倫說，長期慢性發炎也會消耗身體營養，引發關節外併發症，如心血管、大腦神經系統，或引發貧血、脂肪代謝、膽固醇升高及血脂異常等，甚至可能導致骨質疏鬆及憂鬱症。根據調查顯示，類風濕性關節炎患者若合併上述併發症或共病時，壽命會比平常人少10歲。

蔡凱倫表示，類風濕性關節炎是一種全身性自體免疫發炎疾病，應養成良好生活習慣避免誘發；但其病程緩慢、不易察覺，民眾可透過「333法則」自我評估。

治療部份，蔡凱倫說，可分為三部曲，首先為救急症狀緩解，使用類固醇或非類固醇消炎止痛藥，緩解疼痛；第二部曲是基礎打底免疫治療，使用免疫調節藥物減輕發炎症狀；第三部曲是採高專度專一性治療，使用針劑生物製劑、口服小分子藥物等標靶藥物，專一結合特定發炎物質或細胞，減少發炎和保護關節。