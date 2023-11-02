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北大教授研發高跟鞋最適高度APP 獲德國國際發明展獎

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
用App就能找出合適高度。圖／台北大學提供
用App就能找出合適高度。圖／台北大學提供

愛美是女人天性，但穿高跟鞋又怕腳受傷，台北大學資工系特聘教授林伯星與榮總復健醫師李思慧合作，研發手機App，只要拿手機拍照就能運用AI技術，準確評估合適的最大鞋跟高度，改變過往須由復健科醫師進行耗時昂貴的診斷過程。這項創新發明日前也榮獲第75屆「德國紐倫堡國際發明展」銀牌。

林伯星長期與各大醫院復健科醫師合作，導入工程與醫學結合製作醫療輔具，在與復健科醫師交流的過程中，發現女性愛美會因為追求時尚而穿著高跟鞋，但許多女性因為穿著不適合高跟鞋而需要至醫院求診。穿著不合適的高跟鞋會對身體帶來許多不良負擔及影響，即便如此也不滅全球女性對高跟鞋的熱愛。

林伯星所發明「利用人工智慧判斷高跟鞋合適高度範圍之手機應用程式評估系統」，是一款評估女性穿著高跟鞋時，可測出最大鞋跟高度的手機應用程式。

這款應用程式展現的創新之處，在於讓用戶可以隨時隨地使用，不需要搭配特殊的量測平臺與專業醫師協助，使用者只須自行操作手機，就可以獨立完成評估，透過這種簡單方便的操作，來準確找出適合穿著的最大鞋跟高度範圍，具有極高的準確性、實用性及便利性。

憑藉這項發明，也讓林伯星在第75屆德國紐倫堡國際發明展（iENA），拿到銀牌及泰國特別獎殊榮。林伯星表示，目前已完成手機App的製作，並取得中華民國發明專利及國際論文發表，之後仍持續收集數據、優化App，期待未來與有興趣的廠商合作。

臺北大學研發處說明，德國紐倫堡發明展是全球最大、歷史最悠久的發明展之一，為全球工商界、貿易商、採購廠商及國際媒體焦點。林伯星協助女性得知個人所能負荷高跟鞋最大高度，日後在選購時可作出最佳選擇，降低高跟鞋穿著者的腳趾形變、腳踝及膝關節的傷害，將長期穿著高跟鞋可能帶來的身體負擔減到最低。

臺北大學教授林伯星(左二)對德國評審解說發明技術。圖／台北大學提供
臺北大學教授林伯星(左二)對德國評審解說發明技術。圖／台北大學提供

高跟鞋 醫師 復健

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