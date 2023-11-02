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驚喜！飛旋海豚現蹤高雄海域 靠近船身跳起翻滾「好可愛」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄新旗興號娛樂海釣船在高雄西南近海遇到一群大約10多隻的飛旋海豚。圖／翻攝自孫祥鈞臉書
高雄新旗興號娛樂海釣船在高雄西南近海遇到一群大約10多隻的飛旋海豚。圖／翻攝自孫祥鈞臉書

高雄新旗興號娛樂海釣船在高雄西南近海遇到一群大約10多隻的飛旋海豚，這群飛旋海豚一點都不怕人，主動靠近船身，甚至跳起翻滾，如同空中特技表演，讓船上的民眾拿起手機搶拍畫面，直呼：「超可愛的！」

新旗興號娛樂海釣船的嚮導孫祥鈞表示，10月31日及11月1日載客人出海鯨豚調查，因為天氣好、浪況佳，在高雄西南海域遇到飛旋海豚，其中一群大約10多隻，「西南海域的鯨豚資源比想像豐富！」

一名搭乘新旗興號娛樂海釣船出海的女子，看到飛旋海豚游近船身，高興得大喊：「是飛旋！」、「三層肉！」同行的乘客說，在宜蘭賞鯨時也蠻常看到的。

這群飛旋海豚在船邊停留嬉戲，有時抬頭讓嘴尖突破海面，彷彿在跟船上的人類打招呼，有時還會跳出海面，讓賞鯨客們激動不已。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良說，飛旋海豚因為背鰭是灰黑色、側身是灰色、腹部是白色，又被稱為「三明治海豚」，也有人叫牠「三層肉」；飛旋海豚高雄因為沒有系統性的調查，無法確認是否為常見鯨豚，但在花蓮、宜蘭海域，是賞鯨船目擊率第一名的鯨豚。

林東良表示，觀賞鯨豚要謹記「友善賞鯨」原則，在發現鯨豚距離大約50公尺時，船就保持怠速，避免干擾鯨豚，鯨豚如果願意的話，就會靠過來，如果鯨豚不願意靠近，就保持距離去觀察，如果遇到大翅鯨母子對，距離就要拉長到300公尺甚至400公尺，因為大型鯨在育幼時是相當敏感的。

海保署專家在看過照片後，確認新旗興號娛樂海釣船遇到的是飛旋海豚。海保署說，飛旋海豚名字的由來，是因為牠們喜歡跳出海面、翻轉、再落入海中，如同飛機在空中做出特技；飛旋海豚在宜蘭附近的目擊頻率最高，常在離岸不遠處就可以發現，有時還會一群海豚聚集在船首逐浪「飆船」。

海保署表示，出海觀賞鯨豚要把握「五不原則」，不亂丟垃圾入海、不餵食、不觸摸、不蓄意追逐包圍鯨豚、不可拆散或切入鯨豚群、要保持適當觀賞距離，才不會打擾到鯨豚生態及棲息環境，減少對鯨豚干擾與衝擊。

飛旋海豚探頭露出海面。圖／翻攝自孫祥鈞臉書
飛旋海豚探頭露出海面。圖／翻攝自孫祥鈞臉書
飛旋海豚把灰黑色背鰭露出海面。圖／翻攝自孫祥鈞臉書
飛旋海豚把灰黑色背鰭露出海面。圖／翻攝自孫祥鈞臉書
飛旋海豚靠近新旗興號娛樂海釣船，還抬頭讓嘴尖突破海面，彷彿在跟人打招呼。圖／翻攝自孫祥鈞臉書
飛旋海豚靠近新旗興號娛樂海釣船，還抬頭讓嘴尖突破海面，彷彿在跟人打招呼。圖／翻攝自孫祥鈞臉書

鯨豚 海豚 賞鯨

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