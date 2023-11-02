曾文水庫創紀錄！11月還滿水位 水利署：一切都是天意

啟用半世紀仍是台灣第一大的曾文水庫，剛過完50歲生日又創了紀錄，從來沒有到了11月還能維持滿水位！而且9月11日至今53天持續滿庫，上午持續放水到烏山頭水庫，期待維持高標到13日放水，供應嘉南平原大面積秋冬雜作。水利署表示，這種紀錄完全在預料之外，只能說「一切都是天意！」

曾文水庫連年飽受乾旱之苦，直到今年汛期七月降雨量不到往年平均數的六成，水情極度不佳，擔心再不降雨將威脅嘉南地區用水，決定二期稻作後續停止供水。

沒想到八月開始颱風、帶雨氣流持續，集水區又不斷有午後雷陣雨挹注，因為水利署南區水資源分署隨時滾動調控，盡可能維持曾文水庫最大容量，水位一路回升，睽違許久9月11日終於一舉衝上標高230公尺滿水位。

而即使近兩周曾文水庫集水區沒有降雨、仍有部分地下水挹注，水庫持續放水到聯通的烏山頭水庫，水位仍能維持在230公尺左右高檔。

水利署指出，七月時停灌決策完全是未雨綢繆、依現實狀況理性考量，南分署也只能盡人事，後來大量降雨真的是完全出乎意料，「老天真的有幫忙、讓水情往走好的方向」。

今天上午11點曾文水庫有效蓄水量5億666萬立方公尺，與烏山頭水庫合計超過5.77億立方公尺，比起去年同期增加3.2億立方米，預估到明年雨季前水情穩定。13日開始供應嘉南灌區秋冬雜作農作用水。

南分署表示，正隨時評估上游逕流量調節放水，「在安全前提下全力完成蓄水最大化操作任務。有水當思無水之苦，呼籲民眾不要因為水情相對穩定，而忘了節約用水」。