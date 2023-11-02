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從木星到獵風者衛星 天文館11月觀星與主題導覽不可錯過

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
臺北天文館11月將開放專業望遠鏡觀賞多種各具特色的星體，包括滿佈坑洞的月球、擁有明亮光環的土星，以及在11月先後達到最佳觀賞條件的木星及天王星等。王文益攝影、臺北天文館提供
臺北天文館11月將開放專業望遠鏡觀賞多種各具特色的星體，包括滿佈坑洞的月球、擁有明亮光環的土星，以及在11月先後達到最佳觀賞條件的木星及天王星等。王文益攝影、臺北天文館提供

臺北天文館11月將開放專業望遠鏡觀賞多種各具特色的星體，包括滿佈坑洞的月球、擁有明亮光環的土星，以及在11月先後達到最佳觀賞條件的木星及天王星等；展示場則在假日推出「太陽系之王」與「人造衛星」主題導覽，歡迎大小朋友假日一起來認識奇妙的宇宙。

木星是太陽系最大的行星，除了色彩斑斕的帶紋外還有明亮的衛星，11月初將達到最適合觀察的「衝」，天文館除了開放望遠鏡觀賞外還推出「太陽系之王」假日主題導覽，在11月上半月帶大家在展示場中透過豐富的展示內容，認識木星大小事。此外首枚由本國太空中心自行設計製造的氣象衛星「獵風者」甫於國慶前升空，是全球少數能觀測海面資料的氣象衛星，堪稱臺灣之光，11月下半月的假日主題導覽將特別介紹有關人造衛星的各種知識。

臺北天文館夜間望遠鏡免費開放時間為週六晚間19至21時；假日主題導覽則在週六、日上午10、11時，下午14、15與16時各一場，可於購票進入展示場後至一樓服務台參加。有關觀星、導覽主題等詳細資訊請參閱臺北天文館網站。

天文館 太陽系 木星

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