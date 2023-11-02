快訊

華邦電看明年比旺宏樂觀 客戶拋開包袱並預見四大動能

以為故障不能擊發…龍潭改造手槍自轟「爆頭亡」 死者有黑幫背景

影／哈瑪斯高官放話：將「再三重覆」10月7日行動 直到摧毀以色列

她腰酸又血尿 AI輔助10分鐘抓出慢性腎炎

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師郭慧亮說，顯微血尿在肉眼下，尿液顏色不變。若大量血尿，代表腎絲球發炎比較嚴重。圖／中國附醫提供
醫師郭慧亮說，顯微血尿在肉眼下，尿液顏色不變。若大量血尿，代表腎絲球發炎比較嚴重。圖／中國附醫提供

58歲蕭姓婦人因腰酸數周又發現血尿就醫，中國醫藥大學附設醫院以研發的「智形檢」分析尿沉渣圖片，透過AI輔助分析病人尿沉渣，10分鐘揪出慢性腎絲球腎炎，醫師同步透過腎臟穿刺檢查，1周之後得到驗證；蕭姓女病患經接受治療，狀況好轉。

中國附醫腎臟科主任郭慧亮說，蕭姓女病患腰酸持續數周，因發現尿液混濁呈現深褐色（血尿）求診，尿液檢驗發現潛血、尿蛋白、白血球酯酶等3指數值異常，需再做腎臟穿刺檢查。

郭慧亮指出，他運用院內研發的「智形檢」分析蕭姓女病患尿沉渣圖片，10分鐘精準預測罹患慢性腎絲球腎炎。而蕭姓女病患接受常規「腎臟穿刺檢查」，送病理檢驗再分析，也確診是慢性腎絲球腎炎。

郭慧亮說明，慢性腎絲球腎炎是由免疫反應所引起的疾病，當發炎無法被控制時，恐導致慢性腎衰竭，進而演變成末期腎臟病或尿毒症，嚴重時甚至需要洗腎。

中國附醫檢驗醫學中心院長薛博仁指出，尿沉渣檢查主要應用於檢測和評估腎臟及泌尿系統的健康狀態，以及診斷和監測與腎臟相關的疾病。傳統尿沉渣檢驗報告結果若需增加細菌培養及病理診斷可能需等候一周。

中國附醫檢驗醫學中心與人工智慧中心合作開發「智形檢」，導入AI輔助辨識尿沉渣，可快速提供至少21項的完整報告，其中，包括最難以辨識的變形紅血球、尿路上皮細胞、腎小管上皮細胞、陰道滴蟲、癌細胞等5項，輔助醫師提早發現泌尿系統的損傷和異常。

中國附醫腎臟科主任郭慧亮。圖／中國附醫提供
中國附醫腎臟科主任郭慧亮。圖／中國附醫提供

醫師 醫學 血尿

延伸閱讀

喝咖啡傷腎？教授告訴你咖啡對腎臟的影響到底是有益還有害

火鍋湯煮超過30分鐘別喝？一圖看懂不同患病族群吃鍋宜忌事項

世界看見台灣 亞東醫院4度赴貝里斯義診

早期發現自體隱性腎小管發育不良 被低估的台灣特有致命遺傳腎臟疾病

相關新聞

運安會籲公布遊覽車黑名單 業界表態支持：愈詳細愈好

國家運輸安全調查委員會針對近來大型車事故頻傳，建議交通部公布疲勞駕駛、超速慣犯等遊覽車業者黑名單。中華民國遊覽車客運商業同業公會全聯會理事長魯孝亞對此表示，公路局當前僅統計駕駛人違規次數，等同做半套，支持公布愈詳細愈好。

今逢觀世音菩薩出家日 4生肖放空做1事能轉運

今天是農曆9月19日，也是觀世音菩薩出家紀念日，民俗專家廖大乙建議，今天正能量強，想轉運可以把握白天，將雙手合十在可見天...

未來一周天氣3階段變化 氣象署：下周一二降雨又降溫

未來一周天氣分為3段變化，中央氣象署天氣預報員朱美霖說，今天至周日各地多雲到晴的穩定天氣；下周一、周二受到東北季風影響，...

獨／29歲處男初嚐禁果就冒菜花 女友喊冤5年沒「做」

真是晴天霹靂。一名29歲處男，兩個月前與女友發生性行為後，下體冒出丘疹，他上網比對，發現竟是長了菜花，氣得與女友對質，女...

金獎導演陳慧翎癌逝 婦癌醫：近年子宮頸癌年輕化

金獎導演陳慧翎昨由家人證實不敵病魔離世，享年48歲。陳慧翎於2013年發現罹患子宮頸癌，期間不斷復發但依舊積極抗癌，更拍...

驚喜！飛旋海豚現蹤高雄海域 靠近船身跳起翻滾「好可愛」

高雄新旗興號娛樂海釣船在高雄西南近海遇到一群大約10多隻的飛旋海豚，這群飛旋海豚一點都不怕人，主動靠近船身，甚至跳起翻滾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。