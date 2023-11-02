遊覽車超速釀4死 運安會：建議交通部公布業者黑名單

近來重大公路事故頻傳，10月21日健全通運遊覽車駕駛超速釀4死，24日又發生24日新澳隧道砂石車超速釀17車連環撞奪1命，國家運輸安全調查委員會定案調查，日前已陸續公布初步報告。運安會主委林信得今表示，明年4月完成2起事故最終調查報告，建議交通部未來公布疲勞駕駛、超速慣犯等風評不佳遊覽車業者。

立法院交通委員會今天上午邀請運安會列席報告。運安會主委林信得受訪表示，該案啟動調查中，細節不便說明；若涉疲勞駕駛或超速慣犯，建議交通部將公布風評不佳的遊覽車業者，或該駕駛常常超速等犯規，當民眾要租車可看有無前科，作為參考，會有幫助；不過，此為交通部權責，運安會會和交通部建議，該兩案預計明年4月完成最終調查報告。

根據運安會業務報告指出，10月21日，1輛健全通運有限公司營業遊覽大客車，於國3南向263.8公里處撞擊1輛自用小客車後，再撞擊外側護欄，造成4死、17傷。預計明年4月發布事實資料報告，2025年4月完成最終調查報告。

另外，10月24日，1輛石富通運有限公司營業貨運曳引車，於台9線北上118公里處追撞1輛停等車隊之自小客車後，繼續推撞其他15輛車輛，造成1死、11人傷。預計明年4月發布事實資料報告，2025年4月完成最終調查報告。