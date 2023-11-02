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今年颱風季颱風特別少 賈新興分析原因指它最關鍵

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年7至10月颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書
今年7至10月颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書

今年截至目前有16個颱風生成。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興臉書表示，1月至10月颱風生成數史上第三少，9月和10月颱風生成數史上最少，7月至10月颱風生成數史上第2少。

賈新興說，今年1月至10月颱風生成數共16個，創下1951年以來第三少的紀錄，長期平均數是22.5個。仔細觀察今年每月颱風生成狀況發現，造成目前颱風數偏少的原因，主要是今年9月和10月颱風數明顯偏少，一共只有4個颱風生成，創下史上最少的紀錄，長期平均數是8.7個。

賈新興表示，其次是6月和7月颱風生成數也只有4個，長期平均數是5.6個左右。而主要颱風生成季節7月至10月，也只有13個颱風生成，創下史上第2少的紀錄，和1969年、1986年、2003年、2010年、2014年並列；最少的是1951年、1998年、2008年，分別只有12個颱風生成。

至於颱風偏少可能的原因，他說，分析今年9月至10月大氣低空氣流特徵顯示，從南海至菲律賓近海至台灣東北部外海呈現明顯的反氣旋距平，南海至菲律賓東方的季風低壓偏弱，在赤道至北緯10度間，以及東經120度以東，雖然因為聖嬰現象的發展，伴隨明顯的西風距平，但東經150至180度、北緯5度至20度的範圍內，垂直風切卻異常偏強。

賈新興表示，過去資料顯示，當出現聖嬰現象的發展時，颱風主要生成區域也會往東偏移，但這個區域的垂直風切卻異常偏強。另外是颱風生成的長期趨勢，自2019年開始似乎又進入了少產的時期。

他說，因此初步認為造成今年颱風主要生成季節颱風偏少的原因有二，有利颱風發展區域（東經150至180度、北緯5度至20度）的範圍內，垂直風切異常偏強；第二，2019年後颱風生成進入少產期。

1951年至今年歷年7至10月颱風生成總數。圖／取自賈新興臉書
1951年至今年歷年7至10月颱風生成總數。圖／取自賈新興臉書
今年9至10月颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書
今年9至10月颱風路徑圖。圖／取自賈新興臉書
今年每月颱風生成數和氣候值比較。圖／取自賈新興臉書
今年每月颱風生成數和氣候值比較。圖／取自賈新興臉書
今年9至10月大氣低空氣流距平和降雨距平圖。圖／取自賈新興臉書
今年9至10月大氣低空氣流距平和降雨距平圖。圖／取自賈新興臉書
今年9至10月垂直風切距平圖。
今年9至10月垂直風切距平圖。
今年9至10月的季節震盪。圖／取自賈新興臉書
今年9至10月的季節震盪。圖／取自賈新興臉書
1951年至今年歷年9至10月颱風生成總數。圖／取自賈新興臉書
1951年至今年歷年9至10月颱風生成總數。圖／取自賈新興臉書

颱風 賈新興 聖嬰現象

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