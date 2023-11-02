健康主題館／數位醫療 在宅住院不是夢

訓練住院醫師時，AI人工智慧也能派上用場，結合元宇宙、延展實境（XR），年輕醫師在診治「心肺安妮」時，可清楚心肺功能復甦狀況，以及精準預測心臟或心律重症的死亡風險。台中榮總院長陳適安表示，數位醫療為國家基本功，除了培訓醫師及確保醫療安全性、有效性外，還可落實居家及遠距醫療，政府應盡速排除相關障礙，積極打造另一座護國神山。

台中榮總院長陳適安致力推動醫療數位轉型。圖／台中榮總提供

在醫療數位轉型上，台中榮總是醫界領頭羊。陳適安於2021年1月16日就任院長後，成立「智慧醫療委員會」推動數位轉型，擴及「醫師、病患、手術、教研、行政」等五大區域，整合兩百多個系統，研發許多技術，累積經驗，且不吝與其他醫學中心分享成果，與不少醫院齊心投入居家醫療。

有助精準診治 提高效率

兩年前，中榮首將5G技術導入偏鄉醫療，應用於遠距手術指導及現場無時差手術展示，透過動態影像傳輸，讓住在山上、離島等患者與醫師視訊溝通。也採購多台移動式超音波儀器，讓醫療團隊帶著現代化醫療儀器下鄉，到府診治，讓在宅住院不再是夢想。

陳適安指出，AI人工智慧、數位轉型，落實在臨床領域，首先能縮短撰寫病歷及報告時間，提高行政效率、醫療安全性。此外，中榮與鴻海集團鴻準科技合作研發「生理監測救護車」，希望在就醫途中，醫院照護應變中心就能收到血氧、血壓、心電圖等生理資料，做出精準診治，擬定治療策略。

受限醫療法規 仍待精進

「數位醫療為國家基本功，但受限於繁雜及更新緩慢的醫療法規，加上軟體設施仍有待精進，距離完美，還是有一大段路要走。」陳適安說，以救護車為例，在偏鄉醫療扮演著重要角色，但目前仍無法克服5G傳輸先天障礙，以致救護人員較難與醫院急診做緊密聯繫。

陳適安指出，如果在送醫途中，雙方密切溝通，救護員提供完整資訊，讓醫療端掌握患者的狀況，如此一來，患者到院前，醫療團隊即已做好術前評估，救護車一抵達醫院，就可直接送至開刀房或導管室，大幅縮短搶救時間。

陳適安強調，AI人工智慧、醫療技術均為台灣強項，如果電腦、大數據等科技數位產業能與醫療產業緊密結合，將能打造出我國另一座護國神山。