50歲以上都有！這超市打公費流感疫苗加碼送水果

第二階段公費流感疫苗11月開打，疾管署今在全聯舉辦開打記者會並邀請藝人夫妻檔黃國倫與寇乃馨現場接種。疾管署長莊人祥表示，今起全台80家全聯陸續加入公費流感接種站，來全聯不只可以買菜，還可以打疫苗。他也說，因為新冠後，免疫負債反撲，近期流感疫情都高於過去同期，呼籲年滿50歲以上的民眾都盡速接種疫苗。

公費流感疫苗第一階段於10月開打，對象包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者等11類對象；第二階段則是自11月1日開始，對象為50至64歲無高風險慢性病成人。

莊人祥表示，因為新冠疫情後免疫負債反撲，全年流感都是流行期，特別是近幾個月流感都高於過去同期。加上新冠仍然沒有完全結束，未來每年冬天可能都需要施打兩劑疫苗（XBB新冠疫苗以及流感疫苗）。他也說，疾管署已經跟全聯合作長達七年，全聯是大家便利的生活購物之處，除了買菜現在還可以打疫苗，全聯更加碼送香蕉跟瓶裝水，呼籲50歲以上民眾趕快來接種疫苗。

全聯總經理蔡篤昌表示，全聯跟疾管署合作多年，先前已經累積接種過3萬多劑流感疫苗，先前新冠疫苗跟肺炎鏈球菌疫苗也都有合作接種；消費者對全聯提供接種服務也表達肯定。全聯在本島78家門市設置接種站，澎湖及金門也有門市配合，並且為了鼓勵民眾接種更準備優質台灣水果等好禮，希望讓民住除了得到保護裡也獲得健康飲食。

黃國倫則笑稱自己曾因為打流感疫苗跟太太乃馨吵架，他說「寇乃馨曾經跟他說『老公我們去打流感疫苗』，我還想說那是什麼東西，沒事幹嘛要打針？」雖然他說後來凹不過太太還是去接種流感疫苗，每年都會主動接種疫苗。

根據統計，截至31日累積接種共390萬劑流感疫苗，比起去年同期增加18.2萬劑。莊人祥說，目前高端還剩下約20萬劑，但也接種了39萬；他了解民眾對高端可能有疑慮會有躲打潮，但是疫苗品質並沒有問題，而高端跟國光適用年齡為3歲以上，如果民眾一直挑廠牌擔憂會壓縮到6個月以上至3歲幼兒的選擇。