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袋茶也可以喝出台灣好茶！首屆有機袋茶競賽18日頒獎

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。本報資料照片
台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。本報資料照片

台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。

台灣茶葉感官品評發展協會理事長許偉庭表示，這是台灣第一次由官方所舉辦的有機茶袋茶競賽，除了針對茶葉品質進行評鑑之外，也有導入外包裝評鑑，讓評審結果更接近市場，當天農糧署官員也會出席頒獎，目前有32家業者廠商參賽。

他表示，依照目前的生活型態，現在的年輕人可能沒這麼多時間，可以這麼講究得喝一杯茶，但是年輕人卻喝了很多手搖飲，也因此思考，要如何讓新一代，可以方便、快速地喝到一杯台灣好茶，因此官方舉行首屆台灣有機袋茶競賽。

許偉庭說，過去台灣茶葉比賽中，時間是由主辦單位固定的，但這次袋茶競賽，是由茶農自己衡量需要多少時間沖泡，才能展現茶葉的特色，都由茶農自行決定，他認為，這是比較接地氣的方式，也更接近消費者；比如，消費者在購買茶產品時，外包裝都會在說明，如何沖泡是最佳的飲用方式，也因此，比賽是根據廠商自己認為最好的沖泡條件，來展現茶葉的特色。

許偉庭表示，以往茶葉比賽僅評比茶葉本身，但銷售若要與國際接軌，必須將外包裝也考量進去，也比賽也邀請產官協進行茶葉包裝得比評，使之更貼近商業應用；同時也結合茶改場的台灣茶風味輪，用風味倫進行茶葉風味的描述，可以知道茶葉香氣味道的特點；至於包裝形式則不限制，不論是長條、方形或立體，廠商可以自行選擇。

他說，這次比賽希望走高端精緻的袋茶市場，參賽者可以自行勾選袋茶是屬於原葉還是細切，這些評比的台灣有機茶葉，都是很好的台灣茶，外包裝僅是為了貼近消費者飲用，穿的一件衣裳，讓消費者知道，袋茶也可以喝出台灣的好茶，更貼近消費者的飲用習慣，先向台灣的年輕族群推廣，未來可以把這樣的模式國際化。

台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。 圖/許偉庭提供
台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。 圖/許偉庭提供

台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。 圖/許偉庭提供
台灣茶有不同喝法，農業部茶及飲料作物改良場今年舉辦首屆全國有機袋茶分類分級TAGs評鑑示範活動，預計今年11月18日在圓山花博進行頒獎，讓台灣茶的飲用更貼近現代人的生活與茶葉消費市場。 圖/許偉庭提供

茶葉 消費者 農業部

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