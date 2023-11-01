今起第二階段公費流感開打！誰可以接種？廠牌差異？6大QA一次看

秋冬流感季節到，但是受到新冠疫情後的免疫負債影響，預估整年都是流感流行季。截自10月30日止，已經有380萬人接種流感疫苗，第二階段公費流感疫苗今開打，50至64歲無高風險慢性病成人也可以免費接種流感疫苗，哪些可以接種疫苗？不同疫苗廠牌又有何差異？

1. 哪些人屬於公費流感疫苗接種對象？

疾管署自今年10月2日起提供公費流感接種，第一階段開放開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類。

第2階段自11月1日開打，開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。

2. 公費流感接種廠牌有哪些？

今年公費疫苗共提供四種廠牌，疾管署今年採購國光、賽諾菲、台灣東洋、高端，共698.6萬劑，其中國光生技349.3萬劑、賽諾菲129.1萬劑、台灣東洋86.4萬劑、高端70.7萬劑。

賽諾菲跟東洋疫苗可以使用在6個月以上民眾，而國光跟高端則是在3歲以上民眾適用。

3. 各廠牌疫苗製造方式是否有差別？

由於高端因為先前新冠疫苗爭議，引起部分國人躲打潮，疾管署今年多次強調，今年採購的流感疫苗都是食藥署針對製程管控、藥毒理試驗及臨床試驗結果進行嚴謹審查，且亦完成第三期臨床試驗，相關試驗報告經食藥署審查通過，確認其品質、安全及有效性後始核發藥品許可證及上市。

在製造方式上，國光、賽諾菲、高端都是採舉雞蛋培養，而東洋為細胞培養。疾管署長莊人祥表示，一般而言雞蛋培養跟細胞培養的細胞沒有太大差別，但是有的時候細胞培養的疫苗表現會好一點，接種建議上相同，沒有特別需要注意過敏等事項。

4. 施打流感疫苗後保護力為何？

接種後保護力平均約可達30至80%，對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。

5. 哪邊可以打公費流感疫苗？

今年全台約有4,000個接種合約院所，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、疾管署流感防治一網通、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所預約。

另外，全台80家全聯也在今日起陸續加入提供接種服務。查詢網址請點此。

6. 流感疫苗是否會有衛教品？

65歲以上長者施打流感疫苗，每人可免費領取10劑COVID-19家用快篩試劑，配送量用罄即停止發放。而在全聯施打流感疫苗的民眾，另有贈送水果以及瓶裝水。