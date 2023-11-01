開創高效抗凝血型減除白血球過濾器 減病患輸血排斥風險

東元科技文教基金會公布第30屆「東元獎」獲獎名單，其中化工材料科技領域得獎人47歲的張雍為中原大學化工系特聘教授，也是本屆唯一獲獎的私立大學教授。張雍致力於薄膜科技研發，以仿生雙離子電荷改質多層膜結構，開創全球最高效率抗凝血型減除白血球過濾器，有助於降低輸血副作用、敗血症診斷及關節炎治療等，是開創薄膜科學在生醫領域應用的先驅。

張雍以第1名成績自中原大學化工系畢業，回母校任教後在36歲時成為中原史上最年輕的特聘教授。中原大學表示，張雍過去參與了美國海軍軍艦船殼塗裝材料專案，負責研發材料讓貝殼和藻類無法附著在船底，成功設計出塗裝在軍艦船殼的雙離子材料，奠定往後生醫薄膜科技研究的基礎。

2006年張雍加入中原大學薄膜技術研發中心，開始投入「雙離子薄膜」研究，在生醫薄膜領域獨步領先。2017年起擔任薄膜中心主任，目前為台灣薄膜學會理事長及中原大學產學營運處產學長。

為了讓台灣可以自主生產救人的產品，張雍和博士生陳彥文、鍾政峯三人興起校園創業的念頭，貸款合資成立「普瑞博生技」，也是國科會「萌芽計畫」與「育苗計畫」第1代尖兵，更是全國第1間登錄興櫃的校園衍生新創企業。