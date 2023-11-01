開創高效抗凝血型減除白血球過濾器 減病患輸血排斥風險
東元科技文教基金會公布第30屆「東元獎」獲獎名單，其中化工材料科技領域得獎人47歲的張雍為中原大學化工系特聘教授，也是本屆唯一獲獎的私立大學教授。張雍致力於薄膜科技研發，以仿生雙離子電荷改質多層膜結構，開創全球最高效率抗凝血型減除白血球過濾器，有助於降低輸血副作用、敗血症診斷及關節炎治療等，是開創薄膜科學在生醫領域應用的先驅。
張雍以第1名成績自中原大學化工系畢業，回母校任教後在36歲時成為中原史上最年輕的特聘教授。中原大學表示，張雍過去參與了美國海軍軍艦船殼塗裝材料專案，負責研發材料讓貝殼和藻類無法附著在船底，成功設計出塗裝在軍艦船殼的雙離子材料，奠定往後生醫薄膜科技研究的基礎。
2006年張雍加入中原大學薄膜技術研發中心，開始投入「雙離子薄膜」研究，在生醫薄膜領域獨步領先。2017年起擔任薄膜中心主任，目前為台灣薄膜學會理事長及中原大學產學營運處產學長。
為了讓台灣可以自主生產救人的產品，張雍和博士生陳彥文、鍾政峯三人興起校園創業的念頭，貸款合資成立「普瑞博生技」，也是國科會「萌芽計畫」與「育苗計畫」第1代尖兵，更是全國第1間登錄興櫃的校園衍生新創企業。
張雍團隊以抗凝血型減除白血球過濾科技開發出全球最快速的減白過濾器，更精準防範病患因輸血引發排斥風險，使台灣躋身亞洲第1個、全世界第2個擁有移除分離與純化回收人體白血球技術的國家。國產減白過濾器不但陸續在台、美取得產品上市許可，爭取到台灣捐血中心每年30萬個訂單，更在2020年獲得台塑集團的青睞，由台塑公司挹注資金成為普瑞博大股東，並透過南亞公司取得授權建造減白過濾器第二代廠，把產能放大十倍，準備進軍國際市場。
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