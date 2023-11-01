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菱角植物頻失竊…百年樹木園新設可食用水生植物區加裝監視器

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影

農業部成立，農委會林業試驗所中埔研究中心改名嘉義研究中心，嘉義研究中心管理的嘉義市百年樹木園，是台灣非原生種植物的大本營，去年新增薑科、可食用水生植物、旅人蕉科觀賞植物等區，自然生態更豐富多元，但水生植物菱角頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。

研究中心說，每天入園運動休閒及遊客數千人，菱角非稀有植物，頻遭竊很意外，菱角為1年生浮葉型水生植物，屬於柳葉菜科，也是台灣常見的水生食用作物之一。在台灣主要栽培台南與高雄，以官田菱角最有名。主要栽培時期為水稻二期作期間，每年9至11月盛產期。菱角屬果菜類，澱粉含量高，主要供煮食之用，可將生鮮菱角剝殼當蔬菜用，或加工製成菱角酒或菱角醬等。

嘉義研究中心說，樹木園以外來種植物為主，9成以上樹木非台灣原生種，近年增加栽種35種外來種植物，有薑科植物，還有可食用的水生植物如水稻、空心菜、荸薺、蓮花等，以及觀賞用旅人蕉科植物包括旅人蕉、天堂鳥蕉、赫蕉。

旅人蕉科是台灣大宗景觀植物，種園區大門入口處附近；薑科植物、可食用水生植物屬半日照植物，種管理室周邊，有南洋杉樹蔭，也有嘉義公園滲透下來自然水源，薑科及水生植物常見，目前在改建日式建築旁栽種耐蔭植物。

林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影
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林業試驗所嘉義研究中心管理的嘉市百年樹木園，去年新增可食用水生植物，菱角植物頻失竊，讓研究中心困擾，加強監視器及警告牌防範。記者魯永明／攝影

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