肺癌成新國病 醫界籲設國家級辦公室

肺癌高居台灣癌症死亡人數首位19年，已取代肝癌成為台灣「新國病」，台灣癌症之母、中研院士彭汪嘉康與多名醫界大老及立法委員昨天建議，比照「國家消除C肝辦公室」，成立「國家級肺癌防治辦公室」，整合環境部、國科會及衛福部等跨部會資源，推動肺癌預防及治療，以「25年內肺癌死亡率減半」作為終極目標。

彭汪嘉康表示，肺癌雖是台灣十大癌症中存活率最低的癌別，卻是治療方式進展最快速的癌別，政府應把握機會，將肺癌防治列為國家癌症防治首要目標，透過國家力量，降低肺癌死亡率、提升病人存活率。成立肺癌辦公室的中期目標，是2030年減少肺癌死亡人數三分之一；長期目標則比照台灣中研院已加入的美國癌症登月計畫，25年內降低5成肺癌死亡率。

台灣肺癌研究學會理事長楊志新指出，國家級辦公室的短期目標，應落實肺癌三級預防，初級的預防，是推動菸害、空汙防治；次級是低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，建立本土肺癌篩檢與早期診治共識指引，建立高風險族群預測模式，找出不抽菸肺癌具體成因；三級則是結合精準治療、提升新藥可近性，接軌國際肺癌治療指引，期望5年內達成晚期肺癌病人5年存活率倍增目標。

「台灣肺癌防治政策，前端預防與末端治療，出現政策斷鏈。」彭汪嘉康表示，肺癌與空汙明顯相關，政府藉由汙染源管控、運具管理、監測裝置部署等預防，應再透過部會橫向整合，納入碳費、空汙基金等資源，從預防、篩檢到精準治療及後端照顧，都應視為肺部健康一環共同考量，除衛福部外，環境部、交通部等各部會均有相當責任。