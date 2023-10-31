秋老虎明發威！早晚溫差達9度 下周這日起再變天
明天起東北季風減弱，未來一周邁入「晝暖夜涼」，秋老虎發威，日夜溫差又大。中央氣象署指出，氣溫漸增，周四至周日，西半部高溫上看31度，日夜溫差達8至9度；下周一起，東北季風再增強，北部、東北部高溫下降約5、6度。
中央氣象署表示，明天東北季風減弱，降雨範圍縮小，僅剩基隆北海岸、東半部、恆春半島有雨；午後山區局部短暫陣雨。其他地區多雲到晴，全台有陽光。
周四到周日，天氣更穩定，僅東南部、恆春半島局部短暫陣雨；午後山區零星降雨。西半部高溫30至31度，不過日夜溫差大，低溫約20度。
下周一，東北季風又增強，北部、東北部轉涼，高溫下降5至6度，有局部短暫雨；其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。8至9日東北季風再減弱。
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