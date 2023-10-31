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迎疫後國旅新挑戰 觀光署3位新任國家景區處長聯合交接

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部觀光署今舉行北海岸及觀音山、雲嘉南濱海、澎湖國家風景區管理處長聯合交接暨宣誓典禮。圖／觀光署提供
交通部觀光署今舉行北海岸及觀音山、雲嘉南濱海、澎湖國家風景區管理處長聯合交接暨宣誓典禮。圖／觀光署提供

交通部觀光署上月甫升格，面對疫後國內旅遊新挑戰，今再舉行北海岸及觀音山、雲嘉南濱海、澎湖國家風景區管理處長聯合交接暨宣誓典禮，分別由陳煜川、許宗民及洪志光接任，署長周永暉勉勵新任處長用心在地，落實團隊合作，擘劃新局。

觀光署表示，北海岸及觀音山國家風景區管理處新任處長陳煜川，歷任雲嘉南濱海國家風景區管理處處長、大鵬灣國家風景區管理處處長、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處副處長等職務。

雲嘉南濱海國家風景區管理處新任處長許宗民，歷任澎湖國家風景區管理處處長、觀光局簡任秘書、茂林國家風景區管理處秘書、大鵬灣國家風景區管理處秘書等職務。澎湖國家風景區管理處新任處長洪志光，歷任澎湖國家風景區管理處副處長、觀光局專門委員、駐上海辦事處組長等職務。

另外，觀光署新任主任秘書方正光，歷任北海岸及觀音山國家風景區管理處處長、馬祖國家風景區管理處處長、澎湖國家風景區管理處處長、東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處處長、觀光局企劃組組長等職務，期許借重其經驗，調和署本部及各國家風景區管理處運作，以區域性整合帶動北區、中區、南區、東區及各離島地區發展。

觀光署表示，新任主任秘書及3位處長資歷完整，學經歷俱豐，相信秉持觀光新願景「用心在地，榮耀北觀；用心在地，榮耀雲嘉南；用心在地，榮耀澎湖」，以嶄新的風貌發揮在地特色，共同打造國際級景點，建立國家風景區的典範。

國家風景區 澎湖 觀光署

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