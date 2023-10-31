再生醫療產業化 專家提醒高階人才留任等發展困境

再生醫療已成台灣產業發展重點，專家提醒，台灣高階人才留任、符合規範工廠不足、法規依據不明已成開發瓶頸，盼再生醫療雙法草案儘速通過，提升投資者信心，以利改善現況。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後，生技醫藥成為產業新寵，衛生福利部日前表態力拚這次立法院會期通過再生醫療法草案及再生醫療製劑條例草案。台灣醫界聯盟基金會創新生醫政策研究中心今天舉行「邁向再生醫療產業化：人才、投資與基礎設施」國際論壇。

行政院副院長鄭文燦致詞提到，日本推動了約10年再生醫學，台灣起步略晚，2018年發布「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」，開放部分細胞治療，至今已核准200多件，衛福部接續提出專法性質的「再生醫療雙法」草案，希望列出基本規範，仍待各界達成共識。

鄭文燦認為，台灣發展生技醫藥具優勢，首先，國內廣義的生物醫藥人才很多，教育領域培養大量可運用人才；再者，近年國發基金大量投資生技產業，希望建立更好的投資環境，雖然生技醫藥屬於風險較高投資，但無法改變有成長潛力的事實，政府將持續支持基礎建設，鼓勵更多投資方加入。

曾提出「2020台灣生技政策白皮書」的生物技術開發中心董事長涂醒哲在今天的論壇提到一個盲點，「很多人以為有錢能解決一切，其實人才才能解決」，台灣的生技醫藥產業還太年輕、看到的問題太前端，甚至還在討論錢的問題，殊不知人才的重要性。

一路從醫療端走到公共衛生端的涂醒哲呼籲，政府應該更加重視明確的法規制定與人才培育，建議由總統府帶領生醫產業決策，推動台灣大健康產業發展，讓台灣生醫產業成為下一個護國神山。

從台大醫院院長位置退休後，投身再生科技公司的何弘能也提到，很多人都說人才充足，事實上，高階人才的留才是台灣生技產業面臨的瓶頸。沒有明確法規是另一個困境，「從台灣走向國際時，被問的第一個問題都是法規」，呼籲儘速通過再生醫療雙法，解決現行僅正面表列的窘境。