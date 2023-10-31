肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

肺癌連年高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥。立法委員林靜儀與中研院士彭汪嘉康及多位醫界大老今舉辦記者會，呼籲成立「國家級肺癌防治辦公室」。醫師表示，健保限縮給付已讓台灣國際競爭力落後國際；術後鞏固性免疫治療則讓病友陷於復發恐懼。

新竹台大分院院長余忠仁表示，台灣肺癌發生率逐年上升，主因是女性肺癌近10年來發生率「陡峭上升」，男性肺癌發生率則是持平；肺癌死亡率15年來隨雖呈現下降，但若細分性別，女性肺癌死亡率持平、男性則有下降。另外，台灣肺癌5成以上都是非吸菸病人，其中肺腺癌占比7成，其中9成女性均是為吸菸患者。

余忠仁進一步表示，20年前肺癌治療武器有限，近年標靶、免疫治療相繼出現，治療逐漸出現曙光，不過，在台灣，國際治療指引列為標準治療的標靶、免疫治療，健保卻因財務考量不予給付。以標靶治療來說，共找出11種致癌基因型、已有相應標靶藥物可用於治療，但健保給付截至今年只有7項。

晚期肺癌免疫治療也設有嚴苛條件。余忠仁表示，健保給付僅限PDL1表現量大於50％病人，只有10分之一病人能夠用藥；PDL1表現量介在1%至49%病人也適合用藥延緩疾病惡化，卻只能使用健保給付的化療，自費購買免疫藥物使用，兩者治療費用相差一倍之多。另外，第二期、第三期已發生淋巴性轉移肺癌病人，使用免疫藥物搭配化學治療，將近3成比率可達到病理上的完全治癒，但健保卻不給付。

另外，余忠仁說，與同樣使用國家健保制度的南韓相比，台灣肺癌死亡率高出5倍，不論數值或改善幅度，均落後日韓；2005年後，台灣開始給付標靶藥物，雖讓肺癌患者存活率提升，但南韓也隨藥物進展而提升存活率，且速度更快、幅度更大。若永遠只有1成病人使用符合國際治療指引的藥物，台灣在國際臨床試驗上的能見度將會愈來愈低，影響國際競爭力。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示，台灣癌症藥物納入健保平均等待時間超過2年，鄰國日韓多在1年以內就能給付國外最新研發的新藥，歐美各國速度更快，幾乎是即時給付，「原本聽到新藥研發醫師應該感到開心，現在卻是心一沉，知道受限健保給付，台灣又要落後國際。」