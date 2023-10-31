快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示，「原本聽到新藥研發醫師應該感到開心，現在卻是心一沉，知道受限健保給付，台灣又要落後國際。」記者林琮恩／攝影
台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示，「原本聽到新藥研發醫師應該感到開心，現在卻是心一沉，知道受限健保給付，台灣又要落後國際。」記者林琮恩／攝影

肺癌連年高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥。立法委員林靜儀與中研院士彭汪嘉康及多位醫界大老今舉辦記者會，呼籲成立「國家級肺癌防治辦公室」。醫師表示，健保限縮給付已讓台灣國際競爭力落後國際；術後鞏固性免疫治療則讓病友陷於復發恐懼。

新竹台大分院院長余忠仁表示，台灣肺癌發生率逐年上升，主因是女性肺癌近10年來發生率「陡峭上升」，男性肺癌發生率則是持平；肺癌死亡率15年來隨雖呈現下降，但若細分性別，女性肺癌死亡率持平、男性則有下降。另外，台灣肺癌5成以上都是非吸菸病人，其中肺腺癌占比7成，其中9成女性均是為吸菸患者。

余忠仁進一步表示，20年前肺癌治療武器有限，近年標靶、免疫治療相繼出現，治療逐漸出現曙光，不過，在台灣，國際治療指引列為標準治療的標靶、免疫治療，健保卻因財務考量不予給付。以標靶治療來說，共找出11種致癌基因型、已有相應標靶藥物可用於治療，但健保給付截至今年只有7項。

晚期肺癌免疫治療也設有嚴苛條件。余忠仁表示，健保給付僅限PDL1表現量大於50％病人，只有10分之一病人能夠用藥；PDL1表現量介在1%至49%病人也適合用藥延緩疾病惡化，卻只能使用健保給付的化療，自費購買免疫藥物使用，兩者治療費用相差一倍之多。另外，第二期、第三期已發生淋巴性轉移肺癌病人，使用免疫藥物搭配化學治療，將近3成比率可達到病理上的完全治癒，但健保卻不給付。

另外，余忠仁說，與同樣使用國家健保制度的南韓相比，台灣肺癌死亡率高出5倍，不論數值或改善幅度，均落後日韓；2005年後，台灣開始給付標靶藥物，雖讓肺癌患者存活率提升，但南韓也隨藥物進展而提升存活率，且速度更快、幅度更大。若永遠只有1成病人使用符合國際治療指引的藥物，台灣在國際臨床試驗上的能見度將會愈來愈低，影響國際競爭力。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長張文震表示，台灣癌症藥物納入健保平均等待時間超過2年，鄰國日韓多在1年以內就能給付國外最新研發的新藥，歐美各國速度更快，幾乎是即時給付，「原本聽到新藥研發醫師應該感到開心，現在卻是心一沉，知道受限健保給付，台灣又要落後國際。」

手術後的輔助性治療，健保也不給付。」張文震指出，已有多項研究證實，肺癌標靶藥物、免疫藥物，可在手術前、手術後作為「輔助性治療」，鞏固治療成效，除能避免患者復發，也能降低罹患其他部位癌症的機率。余忠仁說，健保機制僅給付手術，認為既然已經切除乾淨，為何還要藥物治療，但癌症病人確實可能復發，此做法不僅讓癌友陷於恐懼，若病人復發後再行用藥，也會增加健保財務負擔。

新竹台大分院院長余忠仁表示，健保給付僅限PDL1表現量大於50％病人，只有10分之一病人能夠用藥。記者林琮恩／攝影
新竹台大分院院長余忠仁表示，健保給付僅限PDL1表現量大於50％病人，只有10分之一病人能夠用藥。記者林琮恩／攝影

肺癌 健保 手術

延伸閱讀

成立國家級肺癌辦公室？衛福部：不排除但暫無需要

找不吸菸肺癌原因 台灣癌症之母籲設國家級辦公室

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

張善政推肺癌篩檢感謝醫界表揚121人 得獎兒科醫請命

相關新聞

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

促進法擬收促進費遭工總反對 環境部指符合一點不課徵

環境部整合廢棄物清理法及資源回收利用法，推動「資源循環促進法」，最大改變是將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先再使用、再...

轉讓不加價難糾舉高鐵好尷尬 出手祭早鳥票記名制

台灣高鐵早鳥票時常一票難求，尤其六五折開賣幾乎秒殺，坊間交易平台曾如雨後春筍般湧現，高鐵定期「巡邏」檢舉加價轉讓，近年已...

登革熱高峰雖過 敗血性休克、器官衰竭奪7長者性命

登革熱疫情連續3周下降，疾管署發言人曾淑慧說，最高峰已過，預估11月中旬會達到新增病例數減半的目標（1200例）。疫情中...

肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

肺癌連年高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥...

11月木星衝、天王星衝相繼報到 這2天是觀星好日子

今年11月天文奇景將至，眾神之王的木星及別具特色風格的天王星，分別在3日及14日到達「衝」的位置，是一年中最適合觀測的日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。