快訊

指柯文哲要公平「其實卡住一切」 趙少康曝藍白整合關鍵：否則最後全落空

ETF人氣王配息出爐！00878再度開出0.35元、單季殖利率達1.7％

從抖音爆紅！小學生流行玩「蘿蔔刀」 少保官：學校要做好這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

ITF線上旅展11月3日起登場 虎航全線單程未稅899元起

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
華信航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
華信航空示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

2023 ITF台北國際旅展11月3日至6日在南港展覽館登場。台灣虎航表示，線上旅展全線促銷，單程未稅899元起優惠價。另外，華信航空也推出優惠折扣，旅展期間使用華信航空APP，購買國內全航線機票，輸入折扣碼MDA666，即可現抵666元，限量1000名。

台灣虎航指出，台灣虎航推出全線促銷單程未稅899元起，促銷期間為2023年11月3日上午10時至6日晚間11時59分，可訂購旅行期間為2023年11月3日至2024年3月30日。若是樂虎卡卡友，可至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%折扣，且另可獲得8%tigerpoints回饋。

華信航空表示，今年推出國內全航線旅展限定優惠，包括「手機APP購票現折666元」、「五地同樂會3天2夜只要3999元起」以及「華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室」；於11月3日至6日旅展期間，使用華信航空APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼MDA666即可現抵666元，限量1000名，折扣碼搭乘期間為2023年11月4日至2024年3月31日。

台灣虎航示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片
台灣虎航示意圖，班機與新聞無關。圖／本報資料照片

台灣虎航 旅展 折扣

延伸閱讀

台灣虎航 ITF 線上旅展全航線899元起

易飛網拚今年旅展業績翻倍

特殊旅遊團「愈貴愈賣」！佳繽參團送教父牛排客製餐飲

2023 ITF旅展最狂！佳繽旅遊「佳繽饗嘉賓」線上旅展祭五大特殊行程

相關新聞

為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰...

促進法擬收促進費遭工總反對 環境部指符合一點不課徵

環境部整合廢棄物清理法及資源回收利用法，推動「資源循環促進法」，最大改變是將「廢棄物」轉變成「廢棄資源」，優先再使用、再...

轉讓不加價難糾舉高鐵好尷尬 出手祭早鳥票記名制

台灣高鐵早鳥票時常一票難求，尤其六五折開賣幾乎秒殺，坊間交易平台曾如雨後春筍般湧現，高鐵定期「巡邏」檢舉加價轉讓，近年已...

登革熱高峰雖過 敗血性休克、器官衰竭奪7長者性命

登革熱疫情連續3周下降，疾管署發言人曾淑慧說，最高峰已過，預估11月中旬會達到新增病例數減半的目標（1200例）。疫情中...

男童流感重症住加護病房3天 公費疫苗施打率台北台南落後

疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上周門急診類流感就診人次為7萬4743人次，已連續三周呈下降趨勢，但仍高於前四年同期；流...

肺癌用藥給付嚴苛 醫師：難參加臨床試驗、病友陷復發恐懼

肺癌連年高居台灣癌症死亡率首位，多項已被列入國際治療指引的標準治療，健保均不予給付，或設下嚴苛條件，只有少數病人能夠用藥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。