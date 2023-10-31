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ITF線上旅展11月3日起登場 虎航全線單程未稅899元起
2023 ITF台北國際旅展11月3日至6日在南港展覽館登場。台灣虎航表示，線上旅展全線促銷，單程未稅899元起優惠價。另外，華信航空也推出優惠折扣，旅展期間使用華信航空APP，購買國內全航線機票，輸入折扣碼MDA666，即可現抵666元，限量1000名。
台灣虎航指出，台灣虎航推出全線促銷單程未稅899元起，促銷期間為2023年11月3日上午10時至6日晚間11時59分，可訂購旅行期間為2023年11月3日至2024年3月30日。若是樂虎卡卡友，可至樂虎卡專屬購票頁面購票，可享票價10%折扣，且另可獲得8%tigerpoints回饋。
華信航空表示，今年推出國內全航線旅展限定優惠，包括「手機APP購票現折666元」、「五地同樂會3天2夜只要3999元起」以及「華信假期小三通享全新VIP豪華貴賓室」；於11月3日至6日旅展期間，使用華信航空APP購買國內全航線機票，只要輸入折扣碼MDA666即可現抵666元，限量1000名，折扣碼搭乘期間為2023年11月4日至2024年3月31日。
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