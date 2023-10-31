男性口腔癌超越子宮頸癌 醫籲：擴大施打公費HPV疫苗

HPV疫苗不是女性的專利，HPV（人類乳突病毒）會導致「六癌一病」，風險可能遠超我們想像。根據美國衛福部統計，HPV病毒引起的相關疾病的機率2011年就超過「子宮頸癌」，口腔癌、咽喉癌等頭頸癌反而人數更多。醫師表示，HPV病毒不僅透過性行為，研究發現馬桶蓋、鍵盤、電梯按鈕、門把都是可能的傳染源，疫苗是最好的保護，呼籲不分性別都應該施打。國健署則表示，沒有預設立場，但「財源有很大努力空間」。

立法院今舉行公聽會，呼籲國中男生也應納入「HPV公費疫苗政策」，台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟子宮頸癌，HPV會導致「六癌一病」，不僅子宮頸癌，還包括口咽癌、頭頸癌、外陰癌、肛門癌、陰道癌，以及同樣也是HPV引起的疾病「菜花」。

台北市聯合醫院小兒感染科主治醫師吳宗儒表示，諸多研究都指出，有八成民眾一生中都曾暴露在感染HPV的風險之中，甚至不知道自己處於持續感染的狀況中，男性平均每3人就有1人「至少感染過一種HPV病毒」，若罹患高致癌型別的HPV病毒，則罹癌風險增高，應確實評估男性施打疫苗的經濟效益，進行因應。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕醫院婦產科主任醫師黃建霈表示，HPV除了對女性造成子宮頸癌、菜花感染等等，懷孕時也會容易復發，導致早產或胎兒先天性感染HPV。由於感染後很容易有癌前病變，需要定期追蹤，但許多民眾怕麻煩不追蹤，等到不舒服、不得不做時，早已發展為癌症。

「不只性行為，其他行為也會導致HPV感染。」黃建霈說，坐馬桶蓋、按電梯、打鍵盤、摸門把都可能有碰到HPV病毒，若沒有確實洗手後再吃東西，就可能被感染。

黃建霈指出，台灣子宮頸癌發生率10萬分之8，仍高於WHO目標的10萬分之4，若男女都施打HPV疫苗可減少99%的罹癌風險，若只有女性或男性施打則只有6至7成保護力，但現實世界施打約僅2至3成民眾，實際群體保護力其實更低。

台大醫院副院長、耳鼻喉科教授婁培仁則說，根據美國衛福部研究，2011年就發現美國HPV相關疾病發生率已超越子宮頸癌，口咽、口腔、喉癌女性7000多位，遠低於男性的3萬多位，推測皆是HPV所引起。而台灣本土研究推估，全台有5、60萬人喉嚨有HPV病毒，並以51歲至60歲民眾最多，可能年輕時感染，但更年期後免疫下降後發作，且6成都是染上高致癌性HPV病毒。

臺灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，國二男學生也應納入公費HPV疫苗施打，國健署預計明年調漲菸捐，菸捐是專款專用、不像一般稅收要進入國庫，可以直接照顧全民健康及協助醫療弱勢，對公共衛生預防工作效益很高。應可作為HPV疫苗施打財源，不但能夠減少青少年和男性的吸菸率，降低醫療資源耗費，更能幫助降低HPV相關癌症發生。

國健署副署長魏璽倫則回應，國人對於HPV病毒的「識能」確實需要再加強，甚至自己在念國中的兒子也認為只是預防子宮頸癌，是女生的事情，但HPV不僅是預防子宮頸癌，對於擴大施打國健署沒有既定立場，將蒐集意見，但財源上「仍有很多需要努力的部分」，有諸多折衝需要衡量，將蒐集最新數據後討論政策。