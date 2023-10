上海交大研究顯示：打太極可長期抑制巴金森氏症的進展

巴金森氏病是一種好發在老年人的退化性神經疾病,也是僅次於阿茲海默症的第二常見退化性神經疾病。據《澎湃新聞》報導,上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院陳生弟團隊近日公布的一項研究顯示,打太極拳可能會在數年內抑制巴金森氏症的症狀和併發症。

巴金森氏症約影響著1%-2%的65歲及以上老人。隨著全球人口老化,巴金森氏症患者未來還將大幅增加。預計到2030年,光是在中國大陸,受影響的人數就將達到約500萬。

據臺大醫院統計,患者平均發病年齡約為58歲。典型的巴金森氏病有三種表現:震顫(手部發抖)、四肢僵直和行動緩慢。

截至目前為止,還沒有能治癒巴金森氏症的藥物或方法。早前發表的研究顯示,太極拳在短期內可緩解巴金森氏症的症狀,但這種改善是否能長期持續並不清楚。

為了找到答案,瑞金醫院的研究團隊從2016年1月到2021年6月對兩組巴金森氏症患者進行了五年多的監測。一組(太極組)147名患者每周練兩次太極,每次1小時,並輔以課程來提高他們的太極拳技術。另一組(對照組)187名患者則繼續標準治療,不練習太極拳。

在監測期開始時,對所有參與者的疾病嚴重程度進行了正式評估,隨後在2019年11月、2020年10月和2021年6月監測疾病進展,包括藥物需求的增加。參與者的運動程度和其他症狀,如自主神經系統功能(包括排便、泌尿和心血管問題);情緒、睡眠質量與認知;以及併發症,如運動障礙(不自主運動);肌張力障礙;隨著時間的推移對藥物治療的反應性下降;輕度認知障礙;幻覺;不安腿綜合症等也被跟蹤監測。兩組參與者的疾病嚴重程度、用藥情況、性別、年齡和受教育程度相似。

報導稱,研究團隊通過三個有效量表來評估參與者的總體症狀、運動和平衡,結果顯示,太極組在所有監測時間點的疾病進展都較慢。對照組中需要增加藥物治療的患者人數也明顯高於太極拳組。對照組2019年為83.5%,2020年為96%,太極組分別為71%和87.5%。此外,太極組的認知功能惡化得更慢,睡眠和生活質量則持續改善。

研究結果還顯示,太極組的併發症發生率明顯低於對照組——運動障礙1.4% vs. 7.5%、肌張力障礙0% vs. 1.6%、幻覺0% vs. 2%、輕度認知障礙3% vs. 10%、不安腿綜合症7% vs. 15.5%。

跌倒、頭暈和背痛是參與者報告的三種副作用,但太極組的這些副作用都明顯較低。雖然有23人骨折,但這些都是在日常生活中發生的,太極組的骨折人數為6人,對照組為17人。

研究團隊總結稱:這項研究表明,太極拳對巴金森氏症有長期有益影響,太極拳對巴金森氏症患者運動和非運動症狀,特別是步態、平衡、自主神經症狀和認知能力,都有潛在的改善作用。

巴金森氏症會隨時間推移逐漸惡化,導致殘疾並影響生活品質。對巴金森氏症的長期有益影響可延長無殘疾時間,從而提高患者的生活品質,減輕護理人員的負擔,並減少藥物使用。

但報導也稱,這是一項觀察性研究,不能確定打太極拳與巴金森氏症改善之間的因果關係。研究人員表示,該研究的參與者數量相對較少,他們不是隨機分配到太極組和對照中的。