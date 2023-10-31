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疊字名非女生專利 全台逾4千人叫「婷婷」這群男生叫「一一」
內政部近日公布的「全國姓名統計分析」引發熱烈討論，今年首度調查民眾名字取用「疊字」情形，發現女性比男性常見疊字名，且女性第一名的「婷婷」全台有4536人，為男性第一名「彬彬」的82倍。
臉書粉專「台南式」將全國姓名統計分析製成易讀圖表，其中女性疊字名排在「婷婷」後的為「玲玲」、「莉莉」、「娟娟」、「美美」和「珊珊」。此外，你我生活周遭可能遇過的「佳佳」、「晶晶」、「芸芸」也都上榜。
相較於女性疊字名排行前11位人數都破千，男性取疊字名的就罕見許多，第一名的「彬彬」僅55人，二至六名分別為「安安」、「明明」、「偉偉」、「友友」和「樂樂」。特別的是，在前20名中包含了筆畫超多的「龍龍」（32劃）和「筆畫超少」的「一一」（2劃）和「文文」（8劃）。
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