為135位消費者討公道 消基會今向好市多公司提團訟

4月底「好市多」3種綜合莓、冷凍藍莓接連檢出A肝病毒，影響消費者逾4萬人，但好市多僅提出「退1賠1」—補償購買商品等值慰問金與500元檢測費。消基會認為此一「退1賠1」補償方案，是不負責任的慰問措施，今天赴士林地方法院民事庭，為135位消費者提出團體訴訟。

3月間，美國接連有民眾吃了好市多等大型通路販售的冷凍有機草莓後驗出A型肝炎，截至4月25日為止，全美一共8例個案。衛福部食藥署於4月28日發布新聞並啟動後市場查核機制，會同高雄市政府衛生局前往該被告公司抽樣5件不同批次產品檢驗A型肝炎病毒，其中4件檢驗結果為陰性、1件為陽性。違規產品於1月19日進口，總計17431.78公斤。

消基會指出，事發至今，好市多維持低調，僅聲明「可以憑購買紀錄和會員卡退款及加一倍按購買食品之價額為賠付」；被告好市多公司事前未盡到商品把關之責，事件發生後又未道歉、未談及賠償，甚至對於已購商品的消費者所憂慮的健康風險均未著墨，提出有效的因應政策，實在有失跨國大型企業的風範，未負擔其企業之社會責任。

消基會表示，本次團體訴訟總計有135位消費者辦理請求權讓與，委託消基會提出團體訴訟，其中精神慰撫金請求270萬元、懲罰性賠償金請求834萬1500元，總計請求1千107萬2620元。

消基會指出，本次替消費者提出團體訴訟，用意在提醒國內製造、輸入之產業，在一定規模下，應確立檢驗機制，確保生產、輸入的商品在當時科技或專業水準可合理期待之安全性；一旦發生意外事故，亦應肩負起企業社會責任，主動出面下架、回收並對受到損害的消費者提出道歉和補償措施，勇於負責。