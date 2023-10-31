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外送餐點到帝寶「專人專車推上樓」 他直呼：另一個世界

聯合新聞網／ 綜合報導
有一名外送員表示，外送餐點到帝寶，第一次獲准上樓。圖／聯合報系資料照片
有一名外送員表示，外送餐點到帝寶，第一次獲准上樓。圖／聯合報系資料照片

近來美食外送盛行，手機按一按美食就送到家。日前台北有一名外送員發文表示，接單外送餐點到某知名豪宅，意外獲准上樓「真是大開眼界了」，引發網友熱議，直呼「可能小s叫的」。

有一名外送員友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上貼出一組照片並發文表示，「以前送過幾次帝寶都以為豪宅是不能送上去的，原來客人沒寄錢在管理室外送員還是可以上樓的，第一次送餐有專人帶我上去，連餐點都不用拿，還放在推車上由專人服務，果然豪宅的服務就是不一樣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「享受一下尊榮外送」、「管理費不是白繳的」、「有些還有電梯少爺跟小姐」、「另一個世界」、「有錢人的眉角比較多」、「小S一家跟連戰都住這」、「搞不好，管理費一個月就一般人一個月的薪水，當然頂級」。

也有不少有經驗的外送員表示「我遇到一間豪宅最特別，我在門口機車停下來，在路邊保全自己出來跟我拿餐點，問我幾號幾樓，我連下車都不用，哈哈」、「送過一品匯，到門口警衛會問要幹嘛的？然後就要你騎到某個窗口，有服務小姐會接手問幾號幾樓的，然後就可以拍照騎走了」、「西華富邦的話好像都不能上去，都是服務人員拿上去」、「信義之星只能送到地下室噴水池」。

但是，也有不少外送員認為「重點是小費給多少」、「能上樓的都不是豪宅」、「有錢人都特別小氣」、「通常越有錢小費越沒啥機會」、「送多次帝寶都沒小費，唯一一次收六元刷卡小費，創我跑外送三年多有史以來刷卡小費最低，帝寶的外勞自己叫的印尼餐，自己下來拿，小費還3、40」、「通常小費給的多都是一些小姐或者賭客」、「都是外籍人士給的小費最多」。

不過，也有不少外送員回應「我覺得這經驗很難得，一般人想上還沒得上」、「有錢人更注重隱私才對，為什麼還會讓我們送上樓跟收錢呢？好難理解」、「我也好想有機會接到帝寶的單，人生能走進去一次，也算的上一個成就了」、「你賺到了，我都不知道大觀園裡面長什麼樣，難得可以當一次劉姥姥」。

外送員 帝寶 小費 隱私 豪宅

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