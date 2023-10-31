聽新聞
test
0:00 / 0:00

量表整合+群組支援 提升中風辨識率

聯合報／ 記者李樹人／台北報導

為提升緊急救護員腦中風辨識率，台灣腦中風學會與聯合報健康事業部合作「急性腦中風到院前處置教育課程」，近兩年半來，陸續造訪十七個縣市消防局，近四千人參與課程。六都緊急救護員腦中風辨識率普遍較高，其中台南市政府消防局結合「辛辛那提」、「ＬＡＭＳ」等兩大腦中風評估量表，建置Ｅ化通報系統，在平板電腦輔助下，有效提升腦中風辨識率。

台南市政府消防局與成大醫院神經內科團隊合作，整合兩大腦中風評估量表，以增加腦中風辨識度，緊急救護員依照施測結果，在平板螢幕上點擊對應的項目，例如：臉部不對稱、語言不清、單側手臂無法舉起、雙手握力不足等，系統根據量表計算出分數，判斷病患是否為大血管中風，並會建議送往的急救責任醫院，可以減少緊急救護員單靠人力辨識所產生的誤差。

成大醫院神經內科團隊分析一一○年一月至一一一年六月，經緊急救護員送至成大急診的兩百四十八位腦中風個案，其中大血管中風個案判斷準確率達七成，整體腦中風辨識度更高，有效引導治療方向，成效顯著。

雲林縣消防局在急救研判上也有獨到之處，雖然資源有限，但與在地醫師及嘉義等地的熱血醫師建立群組，只要緊急救護員提出問題，就能在短時間內收到專業意見。

消防署緊急救護組科長簡鈺純表示，目前六都緊急救護員腦中風辨識度都能在八成以上，為了減少悲劇的發生，衛福部正著手整理一一九經手腦中風個案的後續狀況，其中就包括緊急救護員是否正確辨識，未來透過更有系統教育訓練，相信可以提高辨識度，縮短急救時程，讓更多病患能夠在時限內接受治療，減少失能。

腦中風 救護員 成大醫院

延伸閱讀

失智男赤腳迷路…豐原警護送回家才知有中風臥病哥 為兄弟送暖

高雄騎士和救護車相撞影像曝光 翻滾手腳擦傷、病患無礙

不可能是我？直擊腦中風！8題測出你的大腦風險

中風者生活型態是關鍵 醫師：須多注意飲食習慣及運動

相關新聞

照顧者「互助」 值班1天換喘息2天

家庭照護者往往沒有替手，無法獲得休息。中華民國家庭照顧者關懷總會（簡稱家總）今年與國立台北護理健康大學合作創新「互助喘息...

給付放寬 搶救中風 EMT辨識是關鍵

癱軟在地，意識不清，這會是「酒空」個案，還是低血糖、低血壓、腦中風、心肌梗塞？對緊急救護員（ＥＭＴ）來說，每一次出勤救人...

搶救腦中風 放寬溶栓、取栓健保給付時間

秋冬季節來臨，氣溫驟降、晝夜溫差大，易導致血管收縮劇烈而引發腦中風。10月29日在一場「2023世界中風日在桃園」活動中...

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，健保一年用不到三次，發現加上自己的母親保費總共要6000多元，不禁懷疑健保費是在懲罰認真工作的上班族嗎？

「媽媽還在，我不能倒」她怕出門有萬一 身帶小卡只為失智母親

家庭照顧者長期照顧失智、失能家屬，若沒有喘息服務，真的是身心俱疲。50多歲的家庭照顧者林小姐，為照顧失智媽媽，三年前辭去...

花蓮壽豐02:12規模4地震 最大震度3級

根據交通部中央氣象署資訊，花蓮縣政府南南西方26公里（位於花蓮縣壽豐鄉）今天凌晨2時12分發生芮氏規模4地震，地震深度7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。