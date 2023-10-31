量表整合+群組支援 提升中風辨識率

為提升緊急救護員的腦中風辨識率，台灣腦中風學會與聯合報健康事業部合作「急性腦中風到院前處置教育課程」，近兩年半來，陸續造訪十七個縣市消防局，近四千人參與課程。六都緊急救護員腦中風辨識率普遍較高，其中台南市政府消防局結合「辛辛那提」、「ＬＡＭＳ」等兩大腦中風評估量表，建置Ｅ化通報系統，在平板電腦輔助下，有效提升腦中風辨識率。

台南市政府消防局與成大醫院神經內科團隊合作，整合兩大腦中風評估量表，以增加腦中風辨識度，緊急救護員依照施測結果，在平板螢幕上點擊對應的項目，例如：臉部不對稱、語言不清、單側手臂無法舉起、雙手握力不足等，系統根據量表計算出分數，判斷病患是否為大血管中風，並會建議送往的急救責任醫院，可以減少緊急救護員單靠人力辨識所產生的誤差。

成大醫院神經內科團隊分析一一○年一月至一一一年六月，經緊急救護員送至成大急診的兩百四十八位腦中風個案，其中大血管中風個案判斷準確率達七成，整體腦中風辨識度更高，有效引導治療方向，成效顯著。

雲林縣消防局在急救研判上也有獨到之處，雖然資源有限，但與在地醫師及嘉義等地的熱血醫師建立群組，只要緊急救護員提出問題，就能在短時間內收到專業意見。

消防署緊急救護組科長簡鈺純表示，目前六都緊急救護員腦中風辨識度都能在八成以上，為了減少悲劇的發生，衛福部正著手整理一一九經手腦中風個案的後續狀況，其中就包括緊急救護員是否正確辨識，未來透過更有系統教育訓練，相信可以提高辨識度，縮短急救時程，讓更多病患能夠在時限內接受治療，減少失能。