流感凶猛！未打疫苗引發重症 9歲童到院已昏迷

秋冬季節到來，氣溫忽高忽低，各類病毒活躍，對健康威脅大。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，最近臨床收治一名9歲男童，感染流感併發腦炎，到院時已呈昏迷，病情危急，目前住院治療中。

「因為男童未打流感疫苗，因此引發重症，病情較嚴重。」黃立民指出，新冠肺炎疫情後，受到免疫負債影響，今年秋冬病毒感染情形，一定十分嚴重，包括流感病毒、新冠病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒、副流感病毒等五大病毒，現在還是「到處都在感染」，千萬不可掉以輕心，這個冬天一定要認真打疫苗，「應該要打的疫苗，一劑都不可以放過」。

「現在最大的問題是，很多人對打疫苗，已經疲乏了。」黃立民對此非常憂心，這個不打疫苗的心理障礙，一定要克服。其實打疫苗很簡單，只要到基層診所一次、二次，把該打的疫苗都打完，「把打疫苗當作是健康的投資」。

民眾都有打疫苗的觀念，就差在要不要花時間去打，黃立民呼籲大家，應該把時間空出來，勉強自己去做這件事，如果不打疫苗而感染病毒，雖然可能不會引發重症或死亡，但是光躺在床上半個月、一個月，損失就很大了，為了投資健康，一定要盡速打疫苗。

黃立民提醒，若家中幼兒感染病毒後，應在家裡好好休息，不要再去幼兒園、學校，降低傳播的機會，且有不舒服症狀，一定要「早一點看醫師」，有時候早看、晚看，對於病情的影響就很大。