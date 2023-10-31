聽新聞
test
0:00 / 0:00

流感凶猛！未打疫苗引發重症 9歲童到院已昏迷

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

秋冬季節到來，氣溫忽高忽低，各類病毒活躍，對健康威脅大。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，最近臨床收治一名9歲男童，感染流感併發腦炎，到院時已呈昏迷，病情危急，目前住院治療中。

「因為男童未打流感疫苗，因此引發重症，病情較嚴重。」黃立民指出，新冠肺炎疫情後，受到免疫負債影響，今年秋冬病毒感染情形，一定十分嚴重，包括流感病毒、新冠病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒、副流感病毒等五大病毒，現在還是「到處都在感染」，千萬不可掉以輕心，這個冬天一定要認真打疫苗，「應該要打的疫苗，一劑都不可以放過」。

「現在最大的問題是，很多人對打疫苗，已經疲乏了。」黃立民對此非常憂心，這個不打疫苗的心理障礙，一定要克服。其實打疫苗很簡單，只要到基層診所一次、二次，把該打的疫苗都打完，「把打疫苗當作是健康的投資」。

民眾都有打疫苗的觀念，就差在要不要花時間去打，黃立民呼籲大家，應該把時間空出來，勉強自己去做這件事，如果不打疫苗而感染病毒，雖然可能不會引發重症或死亡，但是光躺在床上半個月、一個月，損失就很大了，為了投資健康，一定要盡速打疫苗。

黃立民提醒，若家中幼兒感染病毒後，應在家裡好好休息，不要再去幼兒園、學校，降低傳播的機會，且有不舒服症狀，一定要「早一點看醫師」，有時候早看、晚看，對於病情的影響就很大。

流感疫苗 流感病毒 黃立民

延伸閱讀

流感病毒狂「9歲男童到院昏迷」 黃立民：沒做這事差很多

民眾躲打高端…王必勝開砲 醫擔心：年底難形成群體免疫

流感疫苗有近70年歷史「非常成熟」 黃立民：選廠牌沒必要

新冠劇咳呼吸困難！她竟噴貓用氣喘藥物 結果讓人出乎意料

相關新聞

「媽媽還在，我不能倒」她怕出門有萬一 身帶小卡只為失智母親

家庭照顧者長期照顧失智、失能家屬，若沒有喘息服務，真的是身心俱疲。50多歲的家庭照顧者林小姐，為照顧失智媽媽，三年前辭去...

健保在懲罰上班族嗎？ 內行人酸：民國幾年還不懂保險的真諦

大家對於健保費的看法是如何呢？一名網友在PTT上抱怨，健保一年用不到三次，發現加上自己的母親保費總共要6000多元，不禁懷疑健保費是在懲罰認真工作的上班族嗎？

他驚訝「這知名景區」被指不值一提 網紛點名台灣空虛景點

大家認為台灣最厲害的景點在哪兒？一名網友在PTT發起討論，台灣有哪些自認為最頂的觀光景點，其實不值得一提呢？

鐵路人員升資考試登場 11月「這2天」台鐵停駛86列次

「112年交通事業鐵路人員升資考試」11月4日至11月6日登場，台鐵局今表示，台鐵局司機員報考人數共計297人，影響期間...

子女「從母姓」增加了 跨國夫妻同姓前十大國家出爐

內政部今發布姓名人口統計，並首度依90年至111年結婚登記申請書資料統計比對，發現跨國（地區）婚姻夫妻總對數為50萬3,...

美國急凍30度驟降0度 彭啟明：台灣沒冷空氣不像「典型11月」

天氣風險公司總經理彭啟明今天在yahoo！tv彭博士觀風向中指出，最近沒有颱風生成跡象，也看不出有顯著冷空氣到台灣，但東...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。