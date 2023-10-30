流感病毒狂「9歲男童到院昏迷」 黃立民：沒做這事差很多

秋冬季節到來，氣溫忽高、忽低，病毒依然活躍，對於健康威脅並未降低。台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，最近臨床收治一名9歲男童，感染流感併發腦炎，到院時已呈昏迷，病情危急，正住院治療。經詢問發現，男童未打流感疫苗，「真的是很可惜」，可見有打疫苗和沒有打疫苗，真的是差很多，如果有打疫苗，病情或許不會如此嚴重。

「如果不打疫苗，引發重症時，真的是十分可惜。」黃立民說，新冠肺炎疫情後，受到免疫負載影響，今年秋冬病毒感染情形，一定十分嚴重，包括流感病毒、新冠病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒、副流感病毒共五大病毒，現在還是「到處都在感染」、「病人一直出來、一直出來」，千萬不可以掉以輕心。所以，這個冬天一定要認真打疫苗，「應該要打的疫苗，一劑都不可以放過」。

「但現在最大的問題是，很多人對打疫苗，已經疲乏了。」黃立民對此非常憂心，這個不打疫苗的心理障礙，大家一定要克服。其實打疫苗很簡單，就到基層診所一次、二次，把該打的疫苗打完，「大家應該把打疫苗，當作是健康的投資，這是值得的」。

黃立民說，其實民眾都有打疫苗的觀念，差就差在，要不要花時間去打，呼籲大家應該把時間空出來，勉強自己去做這件事，大家可以投資時間在上班、做事業，但健康才是最重要的，如果不打疫苗而感染，雖然可能不會引發重症或死亡，但光是躺在床上半個月、一個月，損失就很大了，為了投資健康，一定要盡速打疫苗。

此外，若家中幼兒感染病毒後，要在家裡好好休息，不要再去幼兒園、學校，降低傳播的機會，且有不舒服症狀，一定要「早一點看醫師」，有時候早看、晚看，對於病情的影響就十分巨大。黃立民說，一般來說，免疫負債要還兩年，今年情形特別嚴重，病毒感染趨緩的速度非常慢，希望明年可以好一點，感染人數可以逐步降低。