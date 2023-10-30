公廁坐式馬桶「墊衛生紙」 藥師警告：恐越墊越髒

在外上廁所，如果使用坐式馬桶，許多人會在馬桶坐墊上鋪上衛生紙，認為這樣比較乾淨，不過有藥師表示，其實這麼做可能會「越墊越髒！」

《小周藥師 周本正》錄製短影音表示，馬桶坐墊表面是緊緻無孔洞的材質，即使上一名使用者皮膚帶有病菌，但這種病菌離開人體後幾分鐘內就會死亡，幾乎不太可能會傳播疾病。反倒是廁所中的衛生紙，會吸收濕氣及藏汙納垢，拿來墊馬桶恐帶來反效果。

周本正接著補充，當然不能否認上一位使用者的分泌物若接觸到坐墊，下一名使用者又剛好碰觸到傷口，這樣的確有感染風險，民眾如果擔心，建議可先使用酒精或抗菌液清潔坐墊。

周本正說，其實比起性病，沖馬桶的按鈕、門把、水龍頭更容易傳染腸胃疾病，呼籲沖水時要把「馬桶蓋蓋上」，且不要亂摸眼、耳、口、鼻，如廁後應立刻洗手。

另外，眼科醫師洪啟庭曾表示，研究近年菜花的研究報告意外發現「公廁馬桶坐墊上竟有高達8成9的菜花病毒」，不過病毒是可以預防的，只要做好清潔就可以，且一般人除非本身就有痔瘡等傷口，免疫力低落，感染菜花風險不大。