3大超準心理測驗 測出你與另一半心的距離有多遠

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文／吳宜臻

大部分的人因為相愛、信任而結婚，但是久而久之，卻常因為理所當然的日常，彼此的緊密度不如以往。信義房屋近期以「信任，來自多一分的理解」的廣告，帶出許多家庭無奈的日常，「你真的知道我要什麼嗎？」、「好像只有我在乎這個家」、「不知道從什麼時候開始，變得好累好累」，更是喊出很多人心中的不滿、苦悶與辛酸。

先前《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統整理出2023年網友常討論的「婚後起爭執的十大原因」，主要的爭執原因多源自於疏於溝通，造成觀念磨合、不夠了解對方的想法與感受，當幸福變得模糊，唯有溝通、勇敢面對，才能讓彼此的信任更堅定。今天透過三個心理測驗，了解你們關係的現況，首先帶你了解兩人未來可能會經歷什麼考驗，接著測驗彼此心的距離，最後再透過心理師的測驗，了解你的說話方式，同時給予對應的建議，從而達到良好的溝通效果，一起為更美好的關係出發吧！

心理測驗1：你與戀人未來會經歷什麼考驗？

日本網路先前有個戀愛心理測驗，透過測驗可以找出潛意識中，你跟另一半會因為什麼原因爭吵，未來將會面臨怎樣的考驗？提前預知，想好如何溝通、傾訴自己的想法，便能讓戀情更加順利及升溫，利用直覺選出你聯想的東西吧！

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A：裂開的蛋

B：鋸齒狀的牙齒

C：兩朵鬱金香

D：雙手十指交叉

準備好揭曉答案囉！



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選擇A「裂開的蛋」，將會遇到的考驗是「無法經常見面」

雞蛋裂開了，蛋殼裂成了兩半，如果你聯想到「裂開的蛋」這種負面意象，可能代表未來你們會因為生活忙碌、遠距離而無法經常見面。不過這也是考驗的時刻，當距離遙遠時，更該透過保持聯繫傳達情感，才能確保兩人心的距離沒被拉遠。







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選擇B「鋸齒狀的牙齒」，將會遇到的考驗是「激烈的爭執」

嘴巴和牙齒在人體上象徵「交流」，雖然兩者本質上並沒有負面的涵意，但鋸齒狀的牙齒擁有強烈攻擊性的意象，你要特別注意近期會與另一半產生激烈的爭執，當產生摩擦時，避免用生氣及粗魯的話語加劇衝突，可以把過程當作是感情中的小考驗。

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鬱金香象徵著和平，若這張圖讓你聯想到兩朵鬱金香，代表你們的關係相當穩定。然而，太過於和平、穩定的生活，可能讓你感到無聊、失去新鮮感，為了避免打破這種狀況，建議你可以安排兩人一起來場平常不會做的約會行程，或是為另一半製造小驚喜。

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選擇D「即將交握的雙手」，將會遇到的考驗是「對肢體接觸的不滿」

手指是身體的一部分，象徵兩人肢體的關係，這代表你可能對於對方的身體、肢體接觸感到不舒服，例如對方牽手時握太緊，導致你不舒服，當你覺得不於愉快時，記得不要隱瞞，試著提出來做溝通，讓對方了解，才是解決之道。

心理測驗2：你與最在乎的人心的距離有多遠？

作家張小嫻在《荷包裡的單人床》中曾寫到，「世上最遙遠的距離，不是生與死的距離，不是天各一方，而是我就站在你面前，你卻不知道我愛你」，人與人之間相處最怕的就是維持原本的生活、互動，但是兩人卻是同床異夢，現在想著你最在乎的人，一起進入幸福交心試，來測測你們之間的距離有多遠，順便了解你的理想心房長什麼模樣吧！

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【分心人】 #心不在焉在天邊 #一心多用

你是常常心不在焉在天邊、一心多用的類型，心裡想的比身體動的還快，一不小心就被新鮮事分了心，別忘了當你專注力被瓜分時，在意的人正渴望你的留意。你的理想心房是，沒有科技產品和玩具的餐廳，訓練自己至少吃飯專心。

【鐵了心人】#原則至上 #意志堅定鋼鐵人

你是原則至上、意志堅定的鋼鐵人，別人總說你冷靜、太理性，其實你是害怕在乎的人傷心，所以武裝了自己、立下鐵的紀律，你認為這樣才能捍衛心肝寶貝。你的理想心房是，調味料收納整齊的廚房，不動口只動手藝展現小貼心。

【喵心人】#飄忽不定的喵皇 #忽遠忽近

你是飄忽不定的喵皇，常常忽遠忽近，有時候撒嬌討拍，有時傲嬌獨立，心情跟貓一樣難以捉摸，會這樣的原因其實是因為優雅的你不輕易親人，只認定心中那唯一的歸宿。你的理想心房是，擺放蓬鬆大沙發的寬敞客廳，適時安放其實想定下來的心。

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心理測驗3：你是屬於哪一種說話風格？

你是否也曾有過與人溝通不順、頻率總對不上的問題？諮商心理師林萃芬在《從說話洞察人心》一書中提到，想把話說好，讓人際互動更為順暢，了解自己的「說話風格」是至關重要的，透過這本書中的測驗，找出你的說話風格，並看看心理師給予什麼建議吧！

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統計好答案，一起來看看結果吧！

「壓抑忍讓型」：大部分答案都落在A者

與人相處的時候，你大多不敢直接表達自己的需要及真正的想法，導致別人常誤以為你「什麼都好說」。過度忽略自己的感受，常讓你莫名覺得「很委屈」，當不滿的情緒達到飽和點，即有可能會引爆你的情緒。「忍耐功夫」越好，人際關係越容易「不被理解」，要發展健康舒服的人際關係，記得要適時、主動地說出自己的想法、喜好與需求，而不要期待別人會「站在你的立場為你著想」。

「疏離逃避型」：大部分答案都落在B者

與人交往的時候，你很害怕背負壓力與責任，多半抱持「事不關己則不管」的人生哲學，你往往認為「多說多錯、不說不錯」，所以選擇「不說」 比較安全。另外，「躲開衝突」也是你的求生本能，如果聞到麻煩的味道，往往會習慣性關閉聽覺與溝通的大門。也因此人際關係大都較為疏離，很少跟別人說出心裡的話， 也較不容易跟別人建立緊密的關係。

「主導控制型」：大部分答案都落在C者

對你來說大部分的人際關係都要在自己的掌控下進行，才會覺得安心，所以你會主動結交對自己有幫助的朋友，積極爭取對你有利的人際資源。然而，人際溝通時如果太過積極主導，很容易形成壓迫感，讓別人想要逃離你的的控制範圍。想要建立長久的人際關係，除了以自身的利益為出發點外，同時也要設身處地為別人著想，學會換位思考、尊重別人，才能讓溝通更圓融順暢。

「尊重開放型」：大部分答案都落在D者

尊重開放型的人會誠實說出自己的想法，也認同別人可以有相反的意見，不會強迫別人照著自己的建議去做。與人溝通時，尊重開放型的人比較有商量的彈性，會依據別人的需要調整自己。