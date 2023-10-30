違停檢舉、記點新制惹怨 掀論戰

交通部自今年六月卅日起恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等違規臨停，因違停記點新制也加嚴至一年滿十二點即吊扣駕照兩個月，職業駕駛憂心生計紛向民代陳情，更預告明天發動百輛計程車包圍交通部抗議。支持交通改革者卻認為，違規就是不對，否則誰要守法，使檢舉及記點新制上路滿四個月之際，再度掀起論戰。

交通部長王國材表示，違規記點是處罰常違規駕駛，避免影響道安和傷及無辜；為增加臨停點，公路局八月二日分區邀集各縣市政府，會同在地貨運物流業者檢視轄區內貨運物流需求後妥為規畫，共提出四五六處需求，由地方政府增設臨時停車區或專用格位。

今年六月卅日「道路交通安全管理處罰條例」新制上路，原四十六項檢舉項目新增到五十九項，恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛；由於新制同步加嚴違規記點為一年內達十二點就吊扣駕照兩個月，以台北市為例，遭檢舉後違規記點件數最高的樣態即為違規臨停，八月高達一萬七六四二件。

國民黨立委洪孟楷日前於立院質詢時提到，臨停車格不足，建議交通部能與警政單位共同開會，制定違停舉發的合理標準；民進黨立委何欣純日前也在臉書提及檢討違規記點新制，在未妨害交通、不影響安全下，應採「先勸導、再舉發、再開罰」原則。

全國汽車駕駛人權益聯盟理事長劉鴻樟指出，多數計程車等職業駕駛人非蓄意違規，主因為政府未設置臨停區，乘客忽舉手攔車，駕駛被迫違規，一般貨運司機也面臨同樣問題；每次違停挨罰六百元、記違規一點，一旦被吊扣駕照，兩個月無法做生意，衝擊生計，因此希望政府能先做好道路設計。他預告明天上午計程車、遊覽車和拖車等代表將赴交通部抗議，遞交陳情書。

由於車主和駕駛人常非同一人，車主收到罰單後，得自行申請轉罰違規駕駛人，台北市交通事件裁決所得統計資料顯示，今年七至九月，申請轉移駕駛人件數已達十萬八四二六件，民眾雖可線上申請，但要上傳一堆掃描檔，非常不便。

台北市議員洪婉臻近期接獲陳情，某市場攤商抱怨，供員工使用名下十多輛車載貨，新制上路後只要員工違規，全記在他頭上，須逐案向裁決所申請轉罰，否則很快就會被吊扣駕照；也有計程車司機稱全市登記在案計程車高達三萬多輛，北市卻僅二○三處計程車招呼站，平均一行政區僅十七處，明顯不足。

八月發起「還路於民大遊行」的網紅Cheap在臉書發文表示，違規記十二點仍然寬鬆，「把守法的都當白痴，誰還要守法」？他受訪時強調，交通改革不是針對特定對象，需全方面兼顧，交通部始終未妥適規畫避車彎和臨停區，致使各路人馬論戰，對交通改革絕非正向發展，呼籲交通部正視道路工程改善，執法才是最後一步，勿本末倒置。