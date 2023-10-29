野保團體籲統一遊蕩犬貓管制 農業部：有城鄉差距問題

野保團體今舉辦「2023為野生動物而走」遊行活動，除提出3大訴求，也呼籲政府能多跟保育團體多溝通合作，民進黨立委洪申翰及國民黨立委李德維也到現場分別接受野保團體的陳情書。農業部動保司長江文全表示，針對遊蕩犬貓管制，因城鄉差距採多管齊下、因地制宜作法，強調工作內容一樣，執行優先性有差，另也會與不同意見的團體多溝通。

野保團體3大訴求內容，呼籲政府訂定全國一致的遊蕩犬貓管理措施，落實「精進犬貓源頭管理」、「採取有效措施以減少遊蕩犬貓」、「強化民眾保育與動物福利觀念」等。

洪申翰上台接受陳情書時表示，野生動物保育、動物保育議題是不容易的問題，無論石虎、穿山甲或是遊蕩貓犬的生命安全與生活福祉都很重要。針對遊蕩犬與野生動物的衝突，農業部也有相關行動，包含10月份剛核定「特定台灣原生種野生動物因犬隻侵擾改善試辦專案計畫」，要在苗栗、台中、南投的石虎熱區加強管理。

洪申翰說，贊同遊行訴求，包含做好源頭管理、避免犬隻在外遊蕩。他強調，未來會在立法院持續監督試辦計畫的推動及動保法執法落實，認為包含野生動物在內的自然資源治理都應回歸科學管理，將目前已成熟的科學研究落實到治理層面；洪申翰坦言，目前還有人力、資源問題，但未來會在立院全力支持，找出最周全方法，讓伴侶動物及野生動物都能相安相處。

針對野保團體3大訴求，江文全表示，這幾年實施動保法後，發現有明顯城鄉差距問題，因此針對遊蕩犬控制採多管齊下、因地制宜的方式，包含家犬登記、絕育、遊蕩犬收容、飼主責任教育、寵物業管理等全方面環節處理；各縣市執行工作內容一樣，但會依照各地情況強化部分措施，比重跟方式、執行優先性會有落差。另外，農業部也會協助地方政府依據轄內狀況補助資源、人力，尤其是農業縣市。

江文全強調，TNR是過度作法，絕對不是唯一執行方式。根據國外經驗，TNR要成功，需有先決條件，包含絕育速度大於繁殖速度、飼主責任要同時落實、執行區域相對封閉或較小；台灣雖秉持該原則執行，但部分地方控制條件不完善，因此效果不明顯。他說，保育團體提出的訴求是正確的，遊蕩犬族群管控需透過各方面管制才有效果，因此TNR是多管齊下的工作之一，需配合飼主責任、寵物絕育等才有機會成功。